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連42月攜碼淨流入 台灣之星2月總用戶數203萬

鉅亨網2018/03/13 18:54
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台灣之星去年總營收 122.4 億元，年增 25%，今年 2 月總用戶數增達 203 萬，年增 20%，為市場唯一連續 42 個月攜碼淨流入的電信業者，穩坐連續 14 個月攜碼冠軍，資深副總朱曉幸今 (13) 日指出，下半年單月 EBITDA(稅前息前折舊前攤銷前利潤) 可望轉正，力拚全年 EBITDA 轉正，明年開始獲利。

朱曉幸表示，今年底總用戶數上看 250 萬戶，目前實體門市 450 家，目標是增達 500 家，累計今年前 2 月總營收衝破 22 億元，年增 18%，為業界唯一雙位數成長的電信業者。

朱曉幸說，加值服務經歷 3 年多聚焦及重整、優化後，基礎建設及用戶體驗更完善，且積極跟各產業領導品牌聯盟營銷，去年最重要的兩大成長動能為電信帳單代收服務、OTT 數位影音與多媒體服務，年增率分別達 176%、85%。

她表示，電信帳單代收服務透過大數據分析，了解用戶消費行為建立預測模型，針對不同客群提供最佳使用額度；合作廠商包括 OTT 品牌 KKBOX、CATCHPLAY、LiTV 等，還有電子雜誌平台「Kono」及遊戲大廠智冠 (5478-TW)，提供該領域最強的內容，都帶動營運上的成長。

朱曉幸表示，今年 4 月起，除加值型方案將全面提供首次申裝免費 30 天體驗試用外，更將資費「終身一價到底」延伸到 OTT 加值服務，所有加值服務綁約期滿後一樣免續約，所有優惠終身不變。

台灣之星表示，今年除深耕本業，強化基礎建設及優化網路品質，將積極布局 5G 及物聯網，今年在業務擴展需求下，將釋出 1000 個以上職缺，鎖定創新服務、數據分析、網路行銷、資通訊服務及門市通路等多元人才。

朱曉幸指出，台灣之星把資源用在刀口上，下半年可望單月 EBITDA 轉正，將力拼全年 EBITDA 轉正，她說，EBITDA 轉正後，獲利已是指日可待，目標在明年單月開始獲利。

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