老建築新生命　土庫庄役場修復再生

土庫庄役場在民國91年土庫鎮公所搬遷後成為閒置空間，歷經二年的修復及活化，導入文化資產相關資源，目前不但成為土庫鎮最美的歷史建築，也使土庫街區注入不同風貌，近日縣府將與土庫鎮公所完成點交，正式把修復後的土庫庄役場交回給鎮公所運用。

縣長李進勇表示，縣府致力縣內歷史建築修復活化再利用政策，透過老建築再生，挖掘出新的價值，期盼喚起大家關心在土地的歷史記憶，找回屬於在地的故事，更希望修復後的歷史建築能成為各鄉鎮的文創基地，產生群聚的作用，慢慢形成文創聚落。就像縣內如西螺、虎尾、斗六、斗南等等都以文化資產保存再利用模式，成為大家熟知且來雲林必訪的文創聚落，縣府修復土庫庄役場完成階段性任務，欣見公所團隊已有營運規畫，於點交後歸還公所活化，也期盼不久的未來，土庫老街區也慢慢成為本縣文創聚落。