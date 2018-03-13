老建築新生命　土庫庄役場修復再生

土庫庄役場在民國91年土庫鎮公所搬遷後成為閒置空間，歷經二年的修復及活化，導入文化資產相關資源，目前不但成為土庫鎮最美的歷史建築，也使土庫街區注入不同風貌，近日縣府將與土庫鎮公所完成點交，正式把修復後的土庫庄役場交回給鎮公所運用。
縣長李進勇表示，縣府致力縣內歷史建築修復活化再利用政策，透過老建築再生，挖掘出新的價值，期盼喚起大家關心在土地的歷史記憶，找回屬於在地的故事，更希望修復後的歷史建築能成為各鄉鎮的文創基地，產生群聚的作用，慢慢形成文創聚落。就像縣內如西螺、虎尾、斗六、斗南等等都以文化資產保存再利用模式，成為大家熟知且來雲林必訪的文創聚落，縣府修復土庫庄役場完成階段性任務，欣見公所團隊已有營運規畫，於點交後歸還公所活化，也期盼不久的未來，土庫老街區也慢慢成為本縣文創聚落。
文化處長林孟儀表示，土庫庄役場原名為土庫舊街役場，自民國34年光復後至民國91年止為土庫鎮公所地方行政辦事處，是近代日本折衷和風和洋風特色的和洋折衷式建築，為縣內具代表性的房屋建築之一，更具充滿地方居民的共同回憶與與歷史文化見證傳承之功能，自民國91年公所搬遷至新建之大樓後，即已閒置。自100年土庫庄役場公告為歷史建築之後，縣府就積極透過「歷史建築修復及再利用工程」計畫施作，歷經兩年相關文獻史料之蒐集及修復沿革考證、規劃及設計方案之研擬、現況之測繪、結構安全檢測及補強設計等修復修繕工法，使修復過後的土庫庄役場得以嶄新面貌向公眾開放。
文化處表示，為協助公所活化在地文化及活絡土庫街區，過去一年也同步的積極導入相關資源於庄役場內辦理了一系列的展演活動、市集、藝文講座並再搭配周邊第一市場、故事屋、中山堂等文化館舍的串連，為土庫文創聚落的發展打下基礎，期許未來由公所整體規畫，將成為土庫城鎮發展的新亮點。