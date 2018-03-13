高端疫苗與印度SII合作 4月17日掛牌上櫃

高端疫苗表示，日前與全球最大疫苗廠SII展開策略合作，雙方已針對「輪狀病毒疫苗」市場代理進行合約簽署，高端疫苗將獨家代理全球首個熱穩定的輪狀病毒疫苗Rotasiil進入台灣市場。此外，也預計在「登革熱疫苗」、以及「抗蛇毒血清」等項目，與SII展開大規模策略性合作。

高端疫苗主力產品以區域性傳染性疾病的疫苗研發為主，目前三大主要開發案為腸病毒EV71疫苗、H7N9模擬疫苗、以及登革熱疫苗都已準備進入第三期臨床試驗。

印度SII目前為全球最大疫苗供應商，年出貨量高達13億劑。SII已有超過25項疫苗產品取得WHO資格認證（pre-qualified），並藉由UNICEF、PAHO等國際組織，將SII疫苗銷往全球170個國家。

高端疫苗總經理陳燦堅表示，與SII輪狀病毒疫苗的市場合作將鎖定在公費市場，後續將依幾個階段進行，初始階段是Rotasiil輪狀病毒疫苗的查驗登記與進口銷售，而後再轉為在台灣進行半成品加工與銷售；日前雙方已完成產品獨家代理合約簽署。

研發產品部分，高端疫苗的腸病毒EV71疫苗、登革熱疫苗等，都是優先鎖定疫情嚴重，但市場完全真空的東南亞市場。

陳燦堅指出，因為地理的鄰近性，台灣及東南亞有許多共同的區域傳染疾病，早年這些熱帶與亞熱帶傳染病疾病並不被歐美跨國藥廠重視，且這些新興市場的技術能力並不成熟，使當地的疫苗市場未被充分開發，如今，這些未被滿足的區域防疫市場，正隨著經濟起飛帶動需求大幅擴張。

在利基性產品部分，H7N9為大流行模擬疫苗（mock-up vaccine），已準備進入第三期臨床試驗，並循模擬疫苗法規進行查驗登記。此產品可適用於未來流感大流行疫情爆發時，直接轉換病毒株投入疫苗量產，在3至6個月時間內直接將疫苗推出上市。（編輯：楊玫寧）1070313