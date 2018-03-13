青創遇困境提建言 國發會：提供必要協助

（中央社記者陳政偉台北13日電）政府鼓勵青年創業發展，面對青年創業者所提問題，副總統陳建仁指示，由國發會整合統籌。國發會表示，已對青創家所提意見進行了解，並從現行的新創行動方案提供必要的協助。

教育部青年發展署今天舉行青創家座談會，邀請副總統陳建仁與多位青年創業家對談。副總統陳建仁表示，青年創業可能面臨人才、資金、法規等問題，需要跨部會才能解決，將由國家發展委員會整合統籌，助青年創業發展並解決困境。

國發會產業發展處處長詹方冠表示，對於青年創業家提供的意見，已向教育部青年發展署了解，將進一步了解青年創業家面臨的問題與困境，若是國發會可以協助的部分，利用目前已有的政策方案，將盡力幫忙。