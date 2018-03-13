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中央社

安倍與金永南交談時 表達願與北韓建交

中央社2018/03/13 18:53
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社台北13日電）共同社報導，日本外相河野太郎透露，日本首相安倍晉三2月9日赴南韓參加平昌冬奧開幕式時，曾與北韓最高人民會議常任委員會委員長金永南短暫交談，並表達實現雙邊邦交正常化的意願。

河野昨天晚間在東京向媒體表示：「解決核武、飛彈及綁架問題，力爭與北韓邦交正常化的方針不變。這一點由首相在平昌切實告知了北韓方面。」金永南是北韓勞動黨第2號人物。

日本政府當時發佈消息說，安倍與金永南對話時，要求解決綁架問題並讓所有受害者回國。當時，安倍也僅向媒體表示：「傳達了我們一貫的想法。」

日本和北韓曾在2002年的「平壤宣言」中就力爭實現邦交正常化達成共識。

共同社也指出，南韓總統文在寅4月將與北韓領導人金正恩會談，美國總統川普也有望於5月和金正恩會面，把「與美韓緊密合作」作為招牌的安倍顯已落後，能否也安排與金正恩的高峰會是安倍面臨的沉重課題。

官員表示，如果日本袖手旁觀，安倍沒有與金正恩溝通的管道，將在日美南韓三國領袖中成為唯一「局外人」。

報導中分析，為避免這樣的事態，安倍將摸索與金正恩會談。外務副大臣佐藤正久10日在讀賣電視台節目中，曾就日本與北韓高峰會談的前景指出，鑑於美國與北韓將舉行高峰會談，「有可能出現那樣的動向」。（編輯：林治平）1070313

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