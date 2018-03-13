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中央社

布拉締雙30障礙 獲選上週最佳球員

中央社2018/03/13 18:53
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者龍柏安台北13日電）SBL臺北達欣工程的洋將「印度姚明」布拉（Sim Bhullar），週日出戰台灣銀行締造36分、30籃板「雙30」的布拉障礙，並率領達欣3戰全勝，讓他獲選上週最佳球員。

布拉在上週3場比賽繳出場均28.7分、23.3籃板的恐怖數據，其中面對台銀締造的「雙30」布拉障礙，更是SBL創賽15季以來首次，而這也是布拉本季第2次、生涯第3次獲選單週最佳球員。

達欣上週靠著布拉威猛表現帶領下，帶領球隊拉出3連勝，達欣戰績也以15勝12負竄上聯盟第3，距聯盟第2的裕隆納智捷，只剩1場勝差，達欣本季仍剩3場比賽，仍有機會挑戰聯盟前2種子席次。

身高226公分的布拉，是加拿大籍印度裔球員，他也是上季聯盟的年度最佳洋將，更是達欣奪冠的主力球員，本季各隊為了壓制他在禁區的威力，爭相聘請高大洋將，包括富邦勇士找來的「大G」塞勒（GarretSiler ）、金門酒廠的洋將拉莫斯（Peter Ramos），都是針對布拉而來。

布拉本季可繳出場均21分、16.7籃板、2.5阻攻與2助攻的成績單，與上季20.5分、15.6籃板、2.7阻攻與1.1助攻的表現有微幅增漲，他也是達欣季後賽挑戰連霸王座的重要資產。（編輯：張銘坤）1070313

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