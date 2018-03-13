布拉締雙30障礙 獲選上週最佳球員

（中央社記者龍柏安台北13日電）SBL臺北達欣工程的洋將「印度姚明」布拉（Sim Bhullar），週日出戰台灣銀行締造36分、30籃板「雙30」的布拉障礙，並率領達欣3戰全勝，讓他獲選上週最佳球員。

布拉在上週3場比賽繳出場均28.7分、23.3籃板的恐怖數據，其中面對台銀締造的「雙30」布拉障礙，更是SBL創賽15季以來首次，而這也是布拉本季第2次、生涯第3次獲選單週最佳球員。

達欣上週靠著布拉威猛表現帶領下，帶領球隊拉出3連勝，達欣戰績也以15勝12負竄上聯盟第3，距聯盟第2的裕隆納智捷，只剩1場勝差，達欣本季仍剩3場比賽，仍有機會挑戰聯盟前2種子席次。