塵燃女孩浴火重生 把握當下出書圓夢

（中央社記者韋可琦、陳清芳台北13日電）八仙塵燃事件傷者陳寧，寫下「15度的勇─塵燃女孩的900天告白」，鼓勵大家不要害怕生命無常，而要把握現在、享受當下。

今年26歲的陳寧曾是一名空服員，2015年八仙塵燃事件讓她「不得不勇敢」，今天在新書記者會分享兩年半來對抗傷疤的心路歷程，她除了身穿壓力衣，裡頭還多加一層矽膠片，為了更快撫平肥厚突起的傷疤。

陳寧表示，一開始覺得自己和身體是分開的，如今學會「愛自己的傷疤」，因為美的定義很廣泛，可以是漂亮的頭髮、好看的穿搭。

陳寧的母親芶遇芬在一旁說，時間是最好的解藥。陳寧治療初期，情緒起伏不定，家裡氣氛十分敏感，其實家人都很心疼她。但芶遇芬沒想到女兒心理素質那麼高，不曉得她開始寫作。