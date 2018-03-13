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中央社

央行22日理監事會 利率連7凍機率高

中央社2018/03/13 19:01
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者邱柏勝台北13日電）央行22日將召開今年首次理監事會議，外界關注是否升息。央行遞交立法院的書面報告中提到，台灣實質利率雖為負值，仍高於多數主要國家，強調台灣實質利率水準「允當」，暗示利率將連7凍。

央行總裁楊金龍15日將赴立法院財政委員會進行業務報告並備詢，這也是他首度以央行總裁身分赴立法院備詢。

針對近期外界關注的通膨議題，楊金龍於今天出爐的業務報告中指出，今年2月適逢春節，家長餽贈保母禮金，加上旅遊團費調高，以及相關應景商品需求增加導致價格上揚，消費者物價指數（CPI）年增率走升至2.19%，但也與去年春節落在1月、比較基期偏低有關。1至2月平均CPI年增率則為1.54%，漲幅仍屬溫和。

楊金龍指出，雖然菸稅調高的遞延效應將持續至年底，加上基本工資及軍公教薪資調升，帶動薪資上揚，以及預期國際原油等原物料行情上揚，將推升國內物價，但國內有效需求溫和，產出缺口仍為負，通膨展望尚屬溫和穩定。

而根據主計總處預測，今年CPI年增率為1.21%。楊金龍表示，若以主計總處預測CPI年增率為計算基礎，目前台灣實質利率為負值，仍高於多數主要國家。其中部分國家經濟成長率還高於台灣，但實質利率卻相對較低，顯示台灣實質利率水準在主要經濟體中「尚稱允當」。

匯銀人士指出，根據央行報告內容，顯然央行認為目前利率在平均水準，且通膨也在可控制範圍，目前暫無升息必要，因此預測22日的理監事會議，利率可望「連7凍」。（編輯：李信寬）1070313

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