北市推自駕車測試場域 無人小巴擬再登場

資訊局說，測試的自駕小巴EZ10全車有6台光學雷達（LiDAR），提供雷射測距和防撞機制，實驗期間車速為20公里以下，遇障礙物自動停止，車上6個座位，車內可容納12人，測試內容包含無人小巴的夜間行駛情境、判讀行車周遭環境、依指定路線行駛、固定站點停靠載客、依指示路徑轉彎和指定速限行駛等。

資訊局舉辦「自駕車實證場域搶先看」記者會，北市去年8月在信義路雙向公車專用道測試無人自駕小巴後，發現遇到訊號頻率遭遮斷、無法讀取交通號誌等狀況，為讓無人小巴更具安全性，規劃在士北科技園區設自駕車封閉實證場域並模擬實際道路狀況，這也是領先全台首座自駕車測試基地。

（中央社記者劉建邦台北13日電）台北市政府今天宣布把北投士林科技園區作為自駕車專用封閉場域測試處，資訊局說，盼透過模擬實際道路讓無人小巴更安全，測試包含固定站停靠載客等內容，估計7月可重新登場。

出席記者會的台北市副市長林欽榮表示，北士科技園區總面積約10公頃，為讓自駕車更具安全，園區內建置完整道路基礎設施，希望讓業者及研究單位可測試自駕車的路口號誌判讀等技術。

他說，測試時間到6月底止，下一步規劃讓無人小巴重返信義路公車專用道，期許7月可再度看見自駕車上街頭，未來包含動物園、內湖科技園區、花博公園都可能是無人小巴測試地點，也呼籲中央盡快研擬無人載具創新試驗條例，讓自駕車可在實體道路測試。

資訊局長李維斌表示，無人小巴去年8月測試時遇到衛星訊號遭大樓阻隔等狀況，針對當時狀況進行調整，這次現場測試車輛包含無人小巴、自駕的高爾夫球車和三輪自行車，測試內容包含自駕車可判讀交通號誌訊息和秒數等，透過產官學協力，讓自駕車實驗場域測試可正式啟動。

資訊局說，2018智慧城市展將從27日登場至30日止，現場開放民眾預約搭無人小巴，下週將公布預約方式，歡迎民眾多留意官網。（編輯：陳怡璇/李錫璋）1070313