新北校園廣告人起跑 影片徵件首獎15萬

（中央社記者王鴻國新北13日電）新北市政府今天宣布2018新北校園廣告人創意影片徵件活動正式起跑，為鼓勵年輕人影像創作，活動首獎高達新台幣15萬元，即日起至5月4日止接受網路報名，歡迎各廣告新秀來挑戰。

新北市新聞局今天舉辦「2018新北校園廣告人創意影片徵件活動」起跑記者會，會中宣布活動擴大與業界合作，首度與智威湯遜、聯廣傳播集團、雪芃廣告及華苑映創等廣告公司合作，建立影像工作坊，提供更多元豐富課程，讓參賽學生收穫滿滿。

新聞局長張其強表示，為讓年輕人有更多的發揮空間，這次的活動主題為「#Hashtag新北」，邀請年輕人挑戰最有創意的新北Hashtag，學生可從自己的生活經驗出發，找出足以代表新北的關鍵字、標籤，並結合市府政策，用影像拍出屬於年輕世代的新北特色。