簡訊通知民眾空襲 國防部建置告警系統

（中央社記者王承中台北13日電）根據國防部長嚴德發送到立法院的書面報告指出，國防部依區域情勢威脅需要，已完成「空中威脅告警系統」建置，於受空襲時結合「防災告警系統」，即時以手機簡訊通知民眾，規劃於107年度萬安演習進行測試。

立法院外交及國防委員會15日邀請國防部長嚴德發進行業務報告並備質詢，根據國防部已經送到立法院的書面報告，嚴德發指出，中共於台海周邊常態性執行遠海長航訓練，已對台形成防衛壓力，更是國人關注的議題。

他說，國防部依區域情勢威脅需要，已完成「空中威脅告警系統」建置，於受空襲時結合「防災告警系統」，即時以手機簡訊通知民眾，規劃於107年度萬安演習進行測試。