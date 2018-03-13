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中央社

花甲票房破億 導演釋暗槓片段

中央社2018/03/13 18:58
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社記者江佩凌台北13日電）電影「花甲大人轉男孩」昨天票房正式突破1億大關，電影團隊今天釋出兩段未曝光的「導演暗槓片段」回饋粉絲。導演瞿友寧說，當初礙於片長忍痛剪掉，終於有機會讓影迷欣賞。

繼賀歲電影「角頭2：王者再起」2月底開心慶祝破億，「花甲大人轉男孩」也成為今年第2部破億國片，締造瞿友寧執導生涯最高票房紀錄，今天劇組特別釋出兩段未剪進電影中的「導演暗槓片段」，回應影迷支持。

其中一段，描述飾演主角「鄭花甲」的盧廣仲從過去回到現在，與戲中的父親蔡振南在民宿電動間一席父子對話。蔡振南表示：「電影裡頭最喜歡的就是這一段，感覺我這兒子去『旅行』之後，真真正正終於轉大人。」

聽到電影破億的好消息，蔡振南難掩欣喜說：「這證明了台灣的戲劇還是非常有實力，好好把戲拍好，揚名國際。」

盧廣仲得知後表示，很榮幸跟大家一起完成美好的回憶。女主角嚴正嵐則相當雀躍說：「終於破億了，這個夢做了好久，開心這次不是在做夢，非常感謝大家的支持。」

終嘗「花甲」破億成果，瞿友寧也有感而發說：「走得辛苦，還是走到了。」並表示是因為所有演員像家人一般的彼此扶持才走到今天，這是大家一起努力的成果，「台灣電影在努力進步，我們從來不會懈怠」。

「花甲大人轉男孩」持續熱映中。（編輯：陳怡璇/吳協昌）1070313

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