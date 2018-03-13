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連環爆中油工安事件　邱家守副總經理職位被「炸死」了

記者黃世澤／高雄報導2018/03/13 19:30
▲大林廠發生氣爆，造成一命危二重傷慘案，一連串的工安事故，工安處長邱家守升任官案停擺。（圖／中油公會提供 , 2018.03.13）
▲大林廠發生氣爆，造成一命危二重傷慘案，一連串的工安事故，工安處長邱家守升任官案停擺。（圖／中油公會提供 , 2018.03.13）

中油公司桃園廠一月二十九日發生大爆炸，引爆出桃園廠遷廠危機，公司卻在二月二十六日提報工安處長邱家守升任副總經理。繼一月二十九日桃園廠大爆炸後，10日高雄大林廠又發生氣爆，造成一命危二重傷慘案，一連串的工安事故，將工安處長邱家守升任副總理的人事案「炸死」了。

中油發言人副總經理畢淑倩表示，中油公司工安事件頻傳，借重工安處長邱家守在煉製與工安的専業改善中油的工安。

畢淑倩的官式發言引來中油官股董事的不滿，桃園廠爆炸是工安的大問題，工安處怎能沒有人出面負責，因此，在審批工安處長邱家守升任副總經理人事案時，要求總經理李順欽及當事人提出報告説明。

其實，一月二十九日桃園廠發生大爆炸案，當天中油的石化事業部林園廠四輕組也發生重大工安事故，冒出大量火舌與濃煙，幸好被挑園廠大爆炸案的新聞給蓋過了，才末引起外界注目。

桃園廠大爆炸、林園廠爐管爆裂等工安事故，已經讓工安處長邱家守的人事升官案淹淹一息，不料，三月十日大林廠又發生氣爆，造成工安事件。這一炸不只炸傷三名包商工人，也將邱家守副總經理的職位炸「死」，明（十四）日董事會將不討論邱家守的人事案。


▲中油高雄大林廠門口。（圖／記者許薰方攝 , 2018.03.13）

關鍵字中油工會邱家守中油桃園廠
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