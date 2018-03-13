連環爆中油工安事件　邱家守副總經理職位被「炸死」了

中油公司桃園廠一月二十九日發生大爆炸，引爆出桃園廠遷廠危機，公司卻在二月二十六日提報工安處長邱家守升任副總經理。繼一月二十九日桃園廠大爆炸後，10日高雄大林廠又發生氣爆，造成一命危二重傷慘案，一連串的工安事故，將工安處長邱家守升任副總理的人事案「炸死」了。

中油發言人副總經理畢淑倩表示，中油公司工安事件頻傳，借重工安處長邱家守在煉製與工安的専業改善中油的工安。

畢淑倩的官式發言引來中油官股董事的不滿，桃園廠爆炸是工安的大問題，工安處怎能沒有人出面負責，因此，在審批工安處長邱家守升任副總經理人事案時，要求總經理李順欽及當事人提出報告説明。