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2018全球經濟成長估創7年新高 但OECD示警：

鉅亨網2018/03/13 19:12
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經濟合作發展組織 (OECD)週二 (13 日) 表示，受惠於貿易、投資成長，2018、2019 年的全球經濟成長率，皆上看 3.9%，創 2011 年以來新高，但貿易戰恐成一大威脅。

根據路透社報導，OECD 對全球 20 大經濟體的經濟成長預測，進行更新，將 2018、2019 年的全球經濟成長率，自前次預測的 3.6%，上修至 3.9%。

OECD 稱，上修的主要原因之一，是美國總統川普的減稅措施，將帶動美國經濟成長。

OECD 首席經濟學家 Alvaro Pereira 表示，未來幾年，經濟會持續走強，全球經濟可望回到比過去 10 年來，更「正常」的情況。

據 OECD 預測，2018 年全球貿易成長幅度，可維持在 5% 左右。

該預測也顯示，2018 年美國經濟成長率為 2.9%，2019 年為 2.8%，分別較前次預測增加 0.5 及 0.75 個百分點。

值得注意的是，Pereira 示警，川普祭出「鋼鋁重稅」，引發貿易局勢緊張，恐影響全球經濟，「這是個重大風險，會威脅到經濟復甦，我們希望它 (貿易戰) 不會發生，一旦成真，將造成極大損害。」

OECD 之前預測，2018 年聯準會 (Fed) 將升息 3 次，但 Pereira 認為，在上述情況下，通膨可能升高，Fed 升息 4 次的機率，也因此增加。

至於其他經濟體在 2018、2019 年的表現，OECD 預測，歐元區經濟成長率，分別上修至 2.3% 及 2.1%。

德國經濟成長率，分別上修至 2.4% 與 2.2%；法國經濟成長率，分別上修至 2.2% 與 1.9%；英國相對較差，經濟成長率分別為 1.3% 及 1.1%。

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