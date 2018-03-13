三大法人買超94.5億元 外資又賣鴻海 大幅調節台

期貨部分，三大法人則是外資單獨偏空，外資減碼多單 1091 口，淨部位多單來到 50013 口；投信回補空單 789 口，淨部位空單來到 29680 口；自營商回補空單 1465 口，淨部位空單降到 2315 口，合計三大法人加碼多單 1163 口，淨部位多單為 18018 口。

台股今 (13) 日終場以最高點 11095.63 點作收，上漲 93.53 點。三大法人僅投信單獨賣超，外資及陸資買超 86.21 億元，外資自營商買超 0.49 億元，投信賣超 2.27 億元，自營商自行買超 4.75 億元，自營商避險買超 5.86 億元，合計三大法人買超 94.54 億元。個股部分外資又回頭賣超鴻海，調節 1992 張，另外外資也大賣元大台灣 50 反 1，賣超 3.82 萬張。

外資今天主要買盤集中在電金傳權值股，包括台積電連續 2 天獲外資買超，張數也擴大到 1 萬張以上，華邦電、旺宏、南亞科等半導體指標也有超過 1 萬張買超，另外日月光、中華電、嘉聯益、宏碁等也是外資買超標的。至於傳產股部分，中鋼、南亞、寶成也都見到外資買盤加持。

不過昨天才獲外資大買 3.6 萬張的鴻海，外資買盤只有一日行情，今天又再度轉為賣超。

金融股部分，外資則是略微分歧，其中永豐金、第一金、華南金、開發金、合庫金、玉山金、富邦金均獲外資買超，不過新光金、中信金、元大金、國泰金、兆豐金、台新金等，則見賣盤湧現。

ETF 部分，外資連續 2 天買超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資也同樣連續 2 天買超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 14 天賣超，而且賣超張數達 3.8 萬張，創去年 10 月中以來單日賣超新高。

外資集中市場買超第 1 名為永豐金，買超張數 37020 張，第 2 名華邦電，買超 12964 張，第 3 名旺宏，買超 12034 張，第 4 名台積電，買超 11917 張，第 5 名南亞科，買超 11742 張。6 到 10 名依序為，緯創，買超 8061 張；中鋼，買超 6787 張；第一金，買超 5818 張；華南金，買超 5507 張；日月光，買超 4817 張。

外資集中市場賣超第 1 名 FH 彭博高收益債，賣超張數 47928 張，第 2 名元大台灣 50 反 1，賣超張數 38238 張，第 3 名華通，賣超 12586 張，第 4 名新光金，賣超 11654 張，第 5 名群創，賣超 11266 張。6 到 10 名依序為，中信金，賣超 7923 張；大同，賣超 6643 張；台灣大，賣超 4929 張；元大金，賣超 4603 張；友達，賣超 3305 張。

法人表示，外資連續第 2 天大幅買超台股，儘管台指期多單略有減少，不過多單未平倉口數仍維持在 5 萬口以上，整體來看，外資持續買超，電子權值股還是主要買超標的，如果外資能延續此操作策略，指數要超越前波高點 11270 點難度並不高。