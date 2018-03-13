民調數據 逾7成台中人感到光榮

（中央社記者郝雪卿台中13日電）根據「台灣指標民調」今天公布的「台中市施政民意調查」顯示，逾7成民眾以身為台中市民為榮。台中市新聞局長卓冠廷對此表示，這是對市府團隊的鼓勵，將轉化成進步動力。

對於民調結果，卓冠廷說，不同民調機構持續性的民調確實有參考價值，這次的民調數字再度進步，某種程度呈現市民對市府施政的肯定，市府團隊會認真看待並參考每一份民調，感謝市民肯定，也感謝不同意見的鞭策。

卓冠廷指出，林佳龍認為現在最重要的是把市政做好，雖然選舉接近，有些候選人會為了提高自己的知名度而「唱衰台中」，但市民眼睛是雪亮的，台中是否有進步，大家都看在眼裡；當然如果有值得參考的市政建議，市府團隊也都會虛心接受。