新北優良公寓大廈評選4月起跑　獎金逾200萬

鼓勵居民積極投入社區管理維護、保持良好居住環境，邁入第12年的「新北市優良公寓大廈評選活動」即將在4月1日起跑，工務局表示，今年總獎金提高到204萬，希望藉由評比、獎勵、表揚及相互觀摩活動，打造「友善宜居、幸福美麗」的新北市。

新北市工務局表示，新北市優良社區大廈評選從4月1日至5月31日開放報名，為區分新舊及環境背景相異的社區，規劃5種組別讓參賽社區能充分發揮應有特色，而各社區在選定組別報名參加評選時，不得跨組報名，山坡地社區僅得報名山坡地社區組。

此外，這屆評選有最佳人氣獎、金質獎、管理特色獎、綠環境特色獎、營造與關懷特色獎、防災特色獎等獎項，參賽社區在報名組別表現受到評審及民眾的青睞，就有機會獲得市府的獎狀及獎座，還可以獲得2至12萬不等的獎金。