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新北優良公寓大廈評選4月起跑　獎金逾200萬

記者蔡琇惠／新北報導2018/03/13 19:40
▲邁入第12年的「新北市優良公寓大廈評選活動」即將在4月1日起跑。（圖／新北市政府提供）
▲邁入第12年的「新北市優良公寓大廈評選活動」即將在4月1日起跑。（圖／新北市政府提供）

鼓勵居民積極投入社區管理維護、保持良好居住環境，邁入第12年的「新北市優良公寓大廈評選活動」即將在4月1日起跑，工務局表示，今年總獎金提高到204萬，希望藉由評比、獎勵、表揚及相互觀摩活動，打造「友善宜居、幸福美麗」的新北市。

新北市工務局表示，新北市優良社區大廈評選從4月1日至5月31日開放報名，為區分新舊及環境背景相異的社區，規劃5種組別讓參賽社區能充分發揮應有特色，而各社區在選定組別報名參加評選時，不得跨組報名，山坡地社區僅得報名山坡地社區組。

此外，這屆評選有最佳人氣獎、金質獎、管理特色獎、綠環境特色獎、營造與關懷特色獎、防災特色獎等獎項，參賽社區在報名組別表現受到評審及民眾的青睞，就有機會獲得市府的獎狀及獎座，還可以獲得2至12萬不等的獎金。

工務局表示，參與評選的社區可依自身條件報名單一特色獎項，今年用來展現社區特色的創意作品，可自由選擇透過拍攝照片或短片的方式來呈現自身優點，去年共有11家社區短片進入複選，影片票選總觀看人數達5萬3,339人及總瀏覽人數12萬3,962人，透過網路投票方式，可吸引更多的民眾關注活動，也讓社區住戶總動員，一同關心並參與社區活動，更加了解社區的經營及管理維護等。

關鍵字新北市工務局公寓大廈
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