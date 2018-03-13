垃圾也能變黃金 台商開發技術獨步全球

中小企業處長吳明機指出，循環經濟是國際趨勢，能源政策也轉向開發再生能源，其中太陽能廢料的回收處理卻成為一大問題，透過光宇材料的技術，可對太陽能及半導體產業每月產生的6000多噸廢砂漿進行分離、清洗、改值等工序，重新產出矽粉、氫氣、碳化矽、二氧化矽，重新應用於鋰電池負極材料，及機能衣物等產品，如去年世大運紀念服。

中小企業處今天舉辦記者會，請來積極推動循環經濟創新作為的不同領域業者，其中包括光宇材料股份有限公司，擁有從半導體及太陽能產業事業廢棄物中回收高純度矽粉及碳化矽粉技術，以及環拓科技股份有限公司，研發出全球唯一廢橡膠裂解再生技術。

（中央社記者廖禹揚台北13日電）台灣2016年曾被美國華爾街日報譽為垃圾處理的天才，資源回收率媲美先進國家，而不只垃圾回收，台灣中小企業更投入循環經濟創新發展，研發出獨步全球事業廢棄物回收技術。

光宇材料董事長李隆晉指出，矽品應用範圍廣，包括鞋墊、輪胎等，作為副產品之一的氫氣則有良好的抗氧化效果，目前正在研究用於保養產品上；更重要的是，經過回收再製出的產品，還能再進入其他回收機制重複利用，「這才叫做循環經濟」。

今年成立第5年的光宇材料，去年年營收突破新台幣10億元，今年將正式買地建廠，預估產能可擴增至20倍，下半年並與國內半導體業合作，規劃在半導體廠內設置專門處理廢棄物的廠中廠。同時並接受杜邦等國外廠商注資，研發裂解回收硫酸技術。

相較於光宇材料的快速成長，環拓科技則花了14年的時間，投入廢輪胎熱裂解技術及設備，終於開發出全球唯一的廢橡膠裂解再生技術，裂解油可作為燃油、裂解氣可做為內部循環能源，鋼絲作為再生鋼絲，環保碳黑則可應用於潛水衣、車用踏墊、輸送帶等產品。

環拓科技總經理吳俊耀指出，2噸原油才能做出1噸碳黑，過去廢輪胎都拿去做汽電共生的燃料，「我們覺得很可惜」，且使用1噸環保碳黑，約可節省2噸的二氧化碳排放量，目前受到世界大廠矚目，甚至來要求環拓增產。

吳俊耀認同光宇材料所提的「廠中廠」概念，並透露目前正在爭取與國內輪胎廠合作設置裂解廠，期望達到安全有效率的回收處理方式；同時也與潛水衣大廠合資在泰國建廠，明年1月將商轉，在美國、中國大陸都正在洽談設備輸出案，讓台灣獨門技術走向國際。

華爾街日報網站於2016年5月17日以「台灣：全球的垃圾處理天才（Taiwan:The World's Geniuses ofGarbage Disposal)主題報導，台灣如何從缺乏垃圾掩埋場到迄今成為全球垃圾處理的天才，而人口如此稠密的國家，資源回收卻可媲美德國等先進開發國家之列。（編輯：李淑華）1070313