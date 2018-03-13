新北模擬深澳電廠空汙 宜蘭桃園最嚴重

劉和然說，市民擁有呼吸乾淨空氣的權利。新北市雖不反對興建電廠，但台電有義務讓民眾充分瞭解深澳燃煤電廠未來可能的影響，不是只將燃煤發電做為惟一選項，罔顧民眾權益。

環保局長劉和然14日將出席環保署的「深澳電廠更新擴建計畫」環評大會審查，重申新北市拒絕台電將「燃煤」發電做為唯一選項，並要求台電採用乾淨能源，呼籲環保署應重視民眾健康及空氣品質。

（中央社記者黃旭昇新北13日電）新北市環保局今天表示，委託模擬深澳電廠汙染模式，發現宜蘭、桃園的汙染量比新北更高。若深澳燃煤火力發電廠擴建，屆時北台灣空氣品質都破功，並衝擊民眾健康與觀光發展。

環保署明天將舉行深澳電廠擴建案環評大會，劉和然表示，深澳燃煤電廠興建後，新北市的細懸浮微粒（PM2.5）日平均增量增加，不僅使先前減量成果化為烏有，要符合國家空氣品質標準也將遙遙無期。

環保局傍晚發新聞表示，依深澳燃煤電廠環評報告中的空氣品質模擬結果，PM2.5日平均值最大濃度值落點於九份老街、黃金博物館至陰陽海一帶，除影響在地居民健康，並可能衝擊當地觀光。深澳電廠報告書中未評估這部分，也未充分公開資訊，不顧居民健康。

市府特別委託中興大學環境工程系教授莊秉潔，模擬深澳電廠汙染模式，結果發現深澳電廠PM2.5日平均增加量，是台電環境差異分析報告書模擬值的3倍以上。

環保局表示，因深澳電廠的地勢不平坦，台電委託評估的空氣品質模式屬於「高斯擴散模式」，比較無法準確評估影響程度，莊秉潔所使用的軌跡模式，對不平坦地形有較準確的評估。

莊秉潔引用台電報告書內空氣模擬設定及煙道條件，並以2013年氣象資料重新模擬空氣品質。

新北委託模擬結果出爐發現，深澳電廠汙染的主要影響範圍，除原認知的新北市、台北市與基隆市，桃園市、新竹縣及宜蘭縣也在高度影響範圍，尤其以宜蘭縣的影響最高，桃園市其次，新北市第三，且新北市汙染值是台電評估的3倍以上。（編輯：劉政權）1070313