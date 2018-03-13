陳吉仲：若有冷鏈 怎會在乎休市天數

（中央社記者楊淑閔台北13日電）為穩定台北果菜市場連續2次休市3天開市後供應過量，啟動耕鋤惹議。農委會副主委陳吉仲說，這是因應，不表示往後也會這麼做；最根本是沒有冷鏈系統，不然怎麼會在乎休市幾天。

台北果菜市場春節連休後，又在2週內2次排休3天，期間引發第一次休市3天後，台北果菜市場開市時交易量最高爆增至3000公噸，幾乎是往常平日的2倍，交易均價每公斤跌近7元，引發農民反彈。

這次啟動耕鋤惹議，陳吉仲說，這一次耕鋤是為了因應連續2週連休3天，地方政府配合農委會一起把全國農產品供應分散掉，讓開市後的價格得以穩定才給耕鋤補助，並不表示後續都會這麼做，因應這次事件的措施，不代表會是中央政府會例行執行的措施。