影／「二十視小時」繪本　不同視角紀錄自己世界

大葉大學視覺傳達設計學系即日起至23日，在設藝學院一樓展覽廳舉辦「二十視小時」繪本成果展，展出大二學生的70本繪本及9組動態創作，歡迎大家透過他們的作品，發現24小時的新世界。

視傳系大二生林冠頡表示，對日以繼夜創作的他們來說，太陽與月亮都是無可或缺的存在，每一個人的繪本都用不同的方式訴說自己的世界，這些小世界就像美麗的星球，共同組成浩瀚的宇宙。一天有86,400秒，多一秒就是另一個24小時的開始，展覽取名為「二十視小時」，是隨時都想創作的熱情，也是不同視角記錄下的世界，希望透過展出，帶領大家看見不一樣的24小時。



▲大葉大學視傳系學生創作「我的怪同學」，強調不一樣不一定就是怪。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.13）

賴亭豫、陳怡仁、辜亭毓、趙敃舒、何芷晴、張靖岳的繪本創作「我的怪同學」，用怪獸的觀點介紹他的人類同學。賴亭豫指出，小男孩是怪物學校唯一的人類，怪物們都覺得他的行為舉止很奇怪，有一天怪獸鼓起勇氣跟小男孩說話，實際接觸後才發現，彼此不一樣並不一定就是怪，很多時候只是喜好跟做事方法不同。



▲大葉大學視傳系學生配合繪本主題，把名片設計成狗罐頭標籤的樣子。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.13）

李柏昕、李晨瑄、王怡婷、徐玄琬、李定洋、鍾佳霖、楊宜芝的「你去哪兒」，是狗狗走失，又回到主人身邊的故事。李柏昕說，七本繪本都畫出屬於自己的狗，大家的狗會有一小段不同的經歷，有的狗去追蝴蝶了，有的在十字路口，但最後都是喜劇收場。展覽現場他們結合許多跟狗有關的元素，還特別把名片設計成狗罐頭標籤的樣子，歡迎大家來看。

許洧緁、李佳旻、王之妍、張雯萍、邱鎧鑫、林佳蓉、邱奕捷的「面具。女孩」，用面具代表每個人都會遇到的困難。許洧緁認為，當被面具籠罩時，只要勇敢打破它，就能獲得重生，她的繪本透過從黑白到彩色的變化，象徵主角突破困境。



▲大葉大學視傳系創作的「面具。女孩」，用面具象徵困難。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.13）

指導老師易映光說，繪本展是二年級上學期「繪本製作」課程的成果，課程讓學生分組共同發想一個故事，組員再各自設計一本繪本來闡述這個故事。這次展覽是學生們念大學後第一次展覽，除了繪本製作的腳本設計、人物設定、圖文編排等細節，學生也能經由實際展出，學習如何策展與呈現，如何向觀眾介紹自己的作品，歡迎喜歡文藝創作的朋友，到場參觀。