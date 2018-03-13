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「綠色地毯」鋪滿河面　危害生態妨礙疏洪功能

記者陳雅芳／彰化報導2018/03/13 20:32
▲天氣轉熱，使得彰化縣「舊濁水溪」和「楊仔厝溪」上下游，遭布袋蓮攻佔河面，嚴重僅危害生態。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.13）
▲天氣轉熱，使得彰化縣「舊濁水溪」和「楊仔厝溪」上下游，遭布袋蓮攻佔河面，嚴重僅危害生態。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.13）

清明前後天氣轉為高溫多溼，普遍分布在彰化縣各灌排系統的布袋蓮繁殖快速，其中橫貫有十多個鄉鎮的「員大排」和大埔排水溝等多條河川，幾乎都慘遭布袋蓮滅頂，造成部分河面疏洪功能幾乎癱瘓，漁民憂心，等防汛期大雨一來，大批布袋蓮將往沿海沖刷，會嚴重威脅養殖牡蠣、文蛤收成；縣府水資處已要求廠商儘速撈除。


▲天氣轉熱，使得彰化縣「舊濁水溪」和「楊仔厝溪」上下游，遭布袋蓮攻佔河面，嚴重僅危害生態。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.13）

近期雖春寒料峭，但天氣已明顯轉為高溫多溼，使得普遍分布在彰化縣各灌排系統布袋蓮繁殖快速，其中橫貫有十多個鄉鎮的「舊濁水溪」、「楊仔厝溪」、石笱、大埔排水等多條灌排系統，幾乎都慘遭布袋蓮佔據。


▲天氣轉熱，使得彰化縣「舊濁水溪」和「楊仔厝溪」上下游，遭布袋蓮攻佔河面，嚴重僅危害生態。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.13）

有如「綠色地毯」鋪滿河面，雖相當夢幻，卻嚴重危害生態，更令沿海漁民憂心，即將進入雨季與防汛期，往年曾有大批布袋蓮沖刷入海，癱瘓出海便道，讓漁民寸步難行影響生計外，在大量布袋蓮覆蓋下，更造成大量牡蠣、文蛤死亡損失慘重。


▲天氣轉熱，使得彰化縣「舊濁水溪」和「楊仔厝溪」上下游，遭布袋蓮攻佔河面，嚴重僅危害生態。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.13）

水資處長陳詔慶表示，因先前才完成新年度開口合約廠商招標作業，近期已要求廠商強化僱工打撈，希望在雨季來臨前就能化解布袋蓮之患，因全球暖化使得布袋蓮大繁殖現象依然相當飽和，已緊急發包展開清除，因各大灌排系統流貫區域廣大，要全面清除還需等一段時間，將會督促承包廠商儘速分區開撈，以化解對沿海養殖產業潛在的危害性。


▲天氣轉熱，使得彰化縣「舊濁水溪」和「楊仔厝溪」上下游，遭布袋蓮攻佔河面，嚴重僅危害生態。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.13）

關鍵字布袋蓮舊濁水溪員大排
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