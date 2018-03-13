精緻小而美 首例外國郵輪跳島遊台

（中央社記者汪淑芬台北13日電）台灣郵輪旅遊愈來愈盛行，交通部航港局今天召開記者會，宣布首例外國郵輪來台跳島航程，英國卡麗多莉郵輪7天帶百名英國旅客航行台灣本島與離島，來趟小而美的精緻行程。

航港局副局長陳賓權說，這是首次有國外小而美的精緻郵輪行程出現在台灣，將停靠台灣本島及離島共7個港口，體驗台灣自然與人文風光。

陳賓權表示，小型郵輪對碼頭水深及長度要求較低，對離島推動郵輪觀光更適合，希望卡麗多莉號來台跳島旅遊建立成功模式，吸引其他郵輪公司跟進。

航港局航務組長賴炳榮說，台灣郵輪旅客去年破100萬人次，8成是台灣旅客、外籍旅客約2成。卡麗多莉郵輪將以FLY-CRUISE方式，帶百名英國旅客遊台灣。旅客15、16日陸續搭機自桃機抵台，在台北的旅館住一到兩晚，17日在基隆港一起上船，展開台灣郵輪之旅。