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精緻小而美 首例外國郵輪跳島遊台

中央社2018/03/13 19:28
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者汪淑芬台北13日電）台灣郵輪旅遊愈來愈盛行，交通部航港局今天召開記者會，宣布首例外國郵輪來台跳島航程，英國卡麗多莉郵輪7天帶百名英國旅客航行台灣本島與離島，來趟小而美的精緻行程。

航港局副局長陳賓權說，這是首次有國外小而美的精緻郵輪行程出現在台灣，將停靠台灣本島及離島共7個港口，體驗台灣自然與人文風光。

陳賓權表示，小型郵輪對碼頭水深及長度要求較低，對離島推動郵輪觀光更適合，希望卡麗多莉號來台跳島旅遊建立成功模式，吸引其他郵輪公司跟進。

航港局航務組長賴炳榮說，台灣郵輪旅客去年破100萬人次，8成是台灣旅客、外籍旅客約2成。卡麗多莉郵輪將以FLY-CRUISE方式，帶百名英國旅客遊台灣。旅客15、16日陸續搭機自桃機抵台，在台北的旅館住一到兩晚，17日在基隆港一起上船，展開台灣郵輪之旅。

依航港局資料，英國Noble Caledonia（卡麗多莉）郵輪以往曾在航行中灣靠台灣，但第一次專門空船來台，將帶飛來台灣搭郵輪的外國旅客遊台灣。

航港局也公布卡麗多莉郵輪跳島遊程，旅客上船前會先逛台北101大樓、中正紀念堂、龍山寺、故宮、基隆廟口夜市、九份、平溪、金瓜石等北台景點。

17日深夜從基隆港出發，先後停靠台中、金門、澎湖、台南、台東及花蓮等港口，並帶旅客參觀各地特色景點。例如停靠台中時，景點有日月潭、中台禪寺；停靠金門時，參觀翟山坑道、菜刀工廠；停靠澎湖將走訪二崁聚落、玄武岩懸崖；停靠台南時，除參觀赤坎樓外，也會順道去高雄佛光山；停靠花蓮時遊太魯閣國家公園。

在跳島遊台航程停靠港口中，最特別的是在台東停靠富岡漁港，除了暢遊三仙台，還可欣賞原住民舞蹈。

航港局說，卡麗多莉郵輪預計23日晚上離開花蓮前往日本，但在日本只有4天行程，之後旅客從日本搭機回英國。總計台灣加日本，這趟行程加上機票，旅行社的售價是每人是新台幣30萬元。(編輯:孫承武)1070313

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