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INGO中心揭牌 德救難犬與搜救協會進駐

中央社2018/03/13 19:23
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者侯姿瑩台北13日電）位於台中霧峰的國際非政府組織中心（INGO Center）日前舉行揭牌儀式，德國聯邦救難犬協會與德國國際搜救協會進駐，未來可加強救災方面的合作交流，也可就近支援亞洲其他災區的救援工作。

駐德國台北代表處慕尼黑辦事處日前表示，這2個來自德國的組織12日分別以「德國聯邦救難犬協會-台中分會」及「德國國際搜救隊-台中分會」名稱正式掛牌，在國際非政府組織中心設立據點，作為首次海外駐點。

未來將可加強台德雙方的搜救犬、搜救隊在技術訓練、器材預置與聯合救災方面的合作交流，提升台灣國際災害搜救能力，未來也可就近支援亞洲災區的人道援助工作。

駐慕尼黑辦事處表示，德國聯邦救難犬協會擁有約714隻測驗合格及1013隻訓練中的搜救犬。協會與台灣關係友好，曾派遣搜救隊員在1999年921大地震來台協助救災；去年，協會也分別與內政部消防署、台中市政府消防局簽署搜救犬技術交流合作備忘錄。

同時，駐慕尼黑辦事處指出，德國國際搜救協會是獲得聯合國人道事務協調辦公室正式認可的國際救難組織，與德國聯邦救難犬協會共同在海外執行救災任務。

辦事處表示，德國聯邦救難犬協會在台灣設立據點後，若未來亞太地區發生重大災難，可由台灣協助將相關指定器材運往災區與德國中型搜救隊會合，節省運輸救災重型裝備所須時間，加速抵達災區進行救援工作。（編輯：楊玫寧/李淑華）1070313

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