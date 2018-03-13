消費大減體型超重　毛豬價格續跌創五年新低

春節前產地毛豬就因爆大量而下跌，年後因消費疲軟又持續下探，產地每百公斤已跌破六千元大關，創五年來新低；彰化溪湖肉品市場分析，年節後因豬肉品消費大減、交易毛豬體型超重，加上國際豬價慘跌，都是國內豬價連續下挫主因！

前幾年發生小豬下痢事件，使得豬隻在養量減少，但在需求沒有減少下，近年來毛豬交易均價每公斤保持在新台幣75元左右，全台毛豬飼養頭數大減，帶動毛豬行情已連續三年維持超高檔，每百公斤一度飆到八千五百元，令養豬戶一度喜出望外。



▲春節前產地毛豬就因爆大量而下跌，養豬戶為增產求利，將毛豬增加體重，結果因為過重、肥肉太多，交易的攤商不要，使得價格下跌。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.13）