消費大減體型超重　毛豬價格續跌創五年新低

春節前產地毛豬就因爆大量而下跌，年後因消費疲軟又持續下探，產地每百公斤已跌破六千元大關，創五年來新低；彰化溪湖肉品市場分析，年節後因豬肉品消費大減、交易毛豬體型超重，加上國際豬價慘跌，都是國內豬價連續下挫主因！
前幾年發生小豬下痢事件，使得豬隻在養量減少，但在需求沒有減少下，近年來毛豬交易均價每公斤保持在新台幣75元左右，全台毛豬飼養頭數大減，帶動毛豬行情已連續三年維持超高檔，每百公斤一度飆到八千五百元，令養豬戶一度喜出望外。
▲春節前產地毛豬就因爆大量而下跌，養豬戶為增產求利，將毛豬增加體重，結果因為過重、肥肉太多，交易的攤商不要，使得價格下跌。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.13）
然而在農曆春節前，因各產地養豬戶爭相增肥，想提高賣價和收益，卻讓各肉品市場出現強大賣壓，在爆大量上市情況下，高檔豬價就已出現異常回跌、連七千元都失守；年節後跌得更慘，以彰化溪湖肉品市場為例，每百公斤均價已跌破六千元大關，創下五年新低，不少養豬戶再度面臨虧本邊緣。
市場總經理黃滄雲表示，除年節後消費豬肉品銳減三、四成，最主要還是不少養豬戶蓄意增肥，讓超重、重達140公斤以上的大豬充斥市場，是拉扯平均豬價持續往下跌的主因。
▲春節前產地毛豬就因爆大量而下跌，養豬戶為增產求利，將毛豬增加體重，結果因為過重、肥肉太多，交易的攤商不要，使得價格下跌。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.13）
黃滄雲強調，為了讓超跌的毛豬行情能回穩，已呼籲養豬戶把超週齡的毛豬務必要先調節釋出，減緩清明節前另一波大供應潮，希望在三月下旬，能夠讓產地豬價回穩，才有利整體產業永續經營。