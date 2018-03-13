傳統鑿花技術　李秉圭開班授徒傳技藝

彰化縣人間國寶李秉圭鑿花技術課程開課囉！文化部文化資產局為推動保存技術傳習與人才培育，在國立雲林科技大學文化資產維護系辦理「李秉圭鑿花技術神轎修復人才培育計畫」始業式，由彰化縣文化局秘書林靖文到現場為師生加油打氣。

鑿花技術是相當專門的傳統技術，以往多以師徒傳承為主，人才養成時間漫長且不易。目前臺灣尚無木雕專門訓練之相關學校與科系，有鑑於此，在文化部文化資產局與彰化縣文化局協助下，委由國立雲林科技大學文化資產維護系邀請國家登錄重要鑿花技術保存者李秉圭，親自傳授與示範鑿花與神轎修復所需之傳統知識與技術，並納入寺廟文物調查、文物保存記錄與修復等單元課程。

林靖文表示，李秉圭出生於鹿港木雕世家，家學淵源，自幼便浸淫於傳統之中，其父李松林曾榮獲教育部首屆「國家薪傳獎」民族藝師頭銜與教育部評定之重要民族藝術藝師。

而身為第五代傳承人之李秉圭老師，從小接受傳統匠司教育，更具備一般傳統匠司較少擁有的文學及書畫素養，使其作品深具藝術性與創新性。李老師是彰化縣政府傳統藝術「傳統木雕」保存者，也是我國重要文化資產保存技術「鑿花技術」保存者。



▲文化部文化資產局辦理「李秉圭鑿花技術神轎修復人才培育計畫」，為國家培育新一代的鑿花技術人才。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.13）

林靖文說，本期學員有來自具木工、造形藝術、文化資產等相關背景的社會人士與在學學生，涵括不同的年齡層，由此可看出國人對傳統技術與工藝的興趣，彰化縣政府也相當重視文化資產保存，期待此次課程能為國家培育新一代的鑿花技術人才。