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賞櫻王看帝雉　25日上阿里山一次滿足

記者陳鐘聲／嘉義報導2018/03/13 20:38
▲阿里山花季將自15日開始，櫻王將於25日綻放。（資料照／記者陳鐘聲攝 )
▲阿里山花季將自15日開始，櫻王將於25日綻放。（資料照／記者陳鐘聲攝 )

一年一度的阿里山花季盛事，即將自15日至4月10日期間展開，為期27天。花季期間包含開幕、梅西爾馬拉松、蛾娜多姿－與神蝶同行自然生態觀察營、森林市集、櫻與音音樂會等一連串系列活動，最受矚目阿里山櫻王，預計在3月25日綻放櫻姿。

阿里山森林遊樂區內櫻花高達31品種，數量將近3,000株，屬染井吉野櫻的櫻王目前僅開約1成的花況，滿開的時間，需要看天氣狀況，但是嘉義林區管理處根據以往的經驗，預計25日會是櫻王的櫻花滿開的時間，到4月初前，都是欣賞櫻王綻放絕美櫻姿的最佳時期。

嘉義林區管理處表示，目前區內山櫻花開約8成、唐實櫻已盛開，遊客可以循著人、車分道步行欣賞山櫻花、琉球寒緋櫻，園區內新興景點－森之道觀景平台，近距離欣賞塔山之美，在賞櫻散步中，有可能會與迷霧中的王者－「帝雉」不期而遇。

嘉義林區管理處指出，360度環繞視野的小笠原山觀景台與高山植物園，都是體驗兼賞動植物生態與自然景觀的世外桃源。

嘉義林區管理處在今年的花季，於植物園規畫一面櫻花牆，除展出櫻花蠟葉標本外，更特別在花牆中，有幾幅由榮獲美國費城世界押花比賽冠軍的曾琬婷老師，嚴選阿里山當地櫻花素材製成，完整保持櫻花原色的押花作品，搭配櫻花醫治、櫻花QRcode等相關知識，除了讓遊客得以近距離欣賞櫻花的姿態、提供遊客在四季旅遊，仍有機會一窺花季限定的櫻花之美外，更希望遊客踏春之旅兼具知識及趣味性，而滿載而歸。

關鍵字阿里山花季櫻王阿里山森林遊樂區帝雉
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