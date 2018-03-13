賞櫻王看帝雉　25日上阿里山一次滿足

一年一度的阿里山花季盛事，即將自15日至4月10日期間展開，為期27天。花季期間包含開幕、梅西爾馬拉松、蛾娜多姿－與神蝶同行自然生態觀察營、森林市集、櫻與音音樂會等一連串系列活動，最受矚目阿里山櫻王，預計在3月25日綻放櫻姿。

阿里山森林遊樂區內櫻花高達31品種，數量將近3,000株，屬染井吉野櫻的櫻王目前僅開約1成的花況，滿開的時間，需要看天氣狀況，但是嘉義林區管理處根據以往的經驗，預計25日會是櫻王的櫻花滿開的時間，到4月初前，都是欣賞櫻王綻放絕美櫻姿的最佳時期。

嘉義林區管理處表示，目前區內山櫻花開約8成、唐實櫻已盛開，遊客可以循著人、車分道步行欣賞山櫻花、琉球寒緋櫻，園區內新興景點－森之道觀景平台，近距離欣賞塔山之美，在賞櫻散步中，有可能會與迷霧中的王者－「帝雉」不期而遇。