高端疫苗4月中掛牌上櫃 三大主要疫苗均準備進入三期

高端疫苗總經理陳燦堅表示，公司的腸病毒 EV71 疫苗、登革熱疫苗等，都是優先鎖定疫情嚴重，但市場完全真空的東南亞市場，目前 EV71 開發案已完成涵蓋 2 個月大嬰兒的二期臨床試驗，並將於今年在台灣與越南展開三期臨床試驗，後續將在台灣與東南亞首要目標市場，包括越南、馬來西亞、新加坡、泰國及菲律賓等同步申請藥證上市。

疫苗廠高端疫苗 (6547-TW) 暫定於 4 月中掛牌上櫃，公司預定於 3 月 26-28 日進行競拍。對於主要產品研發狀況，高端疫苗表示，包括腸病毒 EV71 疫苗、H7N9 模擬疫苗及登革熱疫苗都已準備進入三期臨床試驗。

高端疫苗的登革熱疫苗開發案則是技轉自美國國衛院 (NIH)，高端疫苗表示，NIH 已在全球完成 12 個獨立的第一、二期臨床試驗，並在 2016 年時由巴西當地的授權廠商 Butantan 在南美展開第三期臨床試驗，公司則是向 NIH 取得了亞洲地區共計 26 國的市場授權，並已開始規劃亞洲地區的第三期多國多中心臨床試驗，預計在亞洲多國同步進行收案

另外，高端疫苗表示，也會在台大醫院獨立進行一個針對高齡族群的登革熱疫苗驗證性試驗，以評估高齡族群疫苗有效性。

高端疫苗也針對禽流感 H7N9 進行大流行模擬疫苗，已準備進入三期臨床試驗，並循模擬疫苗法規進行查驗登記。高端疫苗表示，此產品可適用於未來流感大流行疫情爆發時，直接轉換病毒株投入疫苗量產，在 3-6 個月時間內直接將疫苗推出上市。

除了自有疫苗產品外，高端疫苗也獲得印度大廠印度血清研究所 (SII) 的輪狀病毒疫苗代理權，並預計在引進登革熱疫苗及抗蛇毒血清等產品，高端疫苗表示，目前全球輪狀病毒疫苗市場產值約 13.4 億美元，至於台灣則是屬於自費產品，2017 年台灣產值約 6.5 億元，目前疾管署已經規劃，要在 2021 年納入全國幼兒常規疫苗接種項目。