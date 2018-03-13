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中央社

前加泰溫和派：躁進獨立讓處境更倒退

中央社2018/03/13 19:49
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社巴塞隆納13日綜合外電報導）前加泰隆尼亞自治區主席普伊格蒙特因推動獨立遭罷黜。曾在普伊格蒙特自治政府內擔任部長的維拉（Santi Vila）批評去年的獨立運動太躁進，「我們溫和派，成為最大輸家」。

法新社報導，去年加泰隆尼亞獨立危機期間，維拉是加泰自治區的商業部長，他在加泰議會10月27日片面宣布獨立前一天辭職。

維拉請辭後就被加泰獨派譴責為「叛國者」，但他直到請辭當下，都還小心翼翼地致力尋求在馬德里中央政府與加泰間扮調人，以緩和緊張局面。

44歲的維拉在他的新書「英雄與叛國者」（Heroesand Traitors）裡，描述去年秋末那場數週的危機，指控他的前獨派同志們追尋一場不可能的夢，有時已逾越合法界線，且將情緒擺在理智之上。

維拉接受法新社訪問時說：「作法毫不務實，在政治上，夢想很重要，但理解現實同樣重要。你固然需保有意識型態，但也應實事求是，當理想與現實差距太大時，一切都會搞砸。」

維拉說：「我們現在的情況比過去更糟。加泰隆尼亞的民族主義已倒退回要求恢復自治、赦免政治犯。」維拉所指的處境其實與1975年獨裁者佛朗哥（Francisco Franco）過世時相同。（譯者：陳亦偉/核稿：劉學源）1070313

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