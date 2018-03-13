前加泰溫和派：躁進獨立讓處境更倒退

（中央社巴塞隆納13日綜合外電報導）前加泰隆尼亞自治區主席普伊格蒙特因推動獨立遭罷黜。曾在普伊格蒙特自治政府內擔任部長的維拉（Santi Vila）批評去年的獨立運動太躁進，「我們溫和派，成為最大輸家」。

法新社報導，去年加泰隆尼亞獨立危機期間，維拉是加泰自治區的商業部長，他在加泰議會10月27日片面宣布獨立前一天辭職。

維拉請辭後就被加泰獨派譴責為「叛國者」，但他直到請辭當下，都還小心翼翼地致力尋求在馬德里中央政府與加泰間扮調人，以緩和緊張局面。

44歲的維拉在他的新書「英雄與叛國者」（Heroesand Traitors）裡，描述去年秋末那場數週的危機，指控他的前獨派同志們追尋一場不可能的夢，有時已逾越合法界線，且將情緒擺在理智之上。