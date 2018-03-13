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中央社

林淑芬爭取前瞻3億預算 助新北改善微風運河

中央社2018/03/13 19:49
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者陳俊華台北13日電）民進黨立委林淑芬今天說，新北市微風運河木樁老舊、蘆洲水湳大排年久失修，她向行政院長賴清德爭取新台幣3億元補助新北市政府，改善微風運河環境及水湳大排排水整治工程。

林淑芬晚間發布新聞稿表示，新北市政府去年針對蘆洲區微風運河木樁老舊，以致常發生民眾跌落運河的憾事、成蘆橋下的空間改善、船艇設施倉儲區美化及設備汰換，及在全國划船比賽屢獲佳績的鷺江國中划船隊訓練環境改善，向中央政府申請前瞻基礎建設計畫，希望蘆洲微風運河的休閒運動環境和水域運動環境獲得改善。

林淑芬說，此外，蘆洲水湳大排是當地重要排水系統，但因年久失修以致凹陷崩壞，護岸有崩塌疑慮，水湳大排後半段遲未整治，造成環境品質不佳，每當遇到防汛期來臨，蘆洲居民都相當擔心受水災之苦。

林淑芬表示，從去年開始向賴清德爭取，提出協助新北市政府申請前瞻計畫經費，希望同為新北人的賴清德能支持並給予補助。

她說，賴清德在今天立法院施政總質詢時表示，微風運河的前瞻計畫補助，已獲得體育署核定新台幣1億140萬元補助，期待帶給蘆洲微風運河安全的運動環境，及提供基層划船隊實質幫助，讓地方增加水域運動人口，提升場地使用效益。

林淑芬表示，同時賴清德也說，已在日前核定水湳大排整治工程經費2億元，盼能提升蘆洲水湳大排附近居民的居住品質，以及確保防汛期之安全。（編輯：林沂鋒）1070313

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