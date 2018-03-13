非蘋旗艦機戰火起 Sony XZ2登台要搶高階安卓

繼三星新旗艦 S9 系列登台後，Sony Mobile 也緊跟在後，今 (13) 日舉辦旗艦機 Xperia XZ2 發表會，宣布 3/15 開放預購，預計本周末正式到貨，五大電信包括中華電 (2412-TW)、台灣大 (3045-TW)、遠傳 (4904-TW)、台灣之星、亞太電 (3682-TW) 都推出優惠資費搶客；Sony 台灣總經理林志遠強調，台灣列入全球上市首發，目標鎖定 Android 高階機銷售冠軍。

林志遠指出，XZ2 強打手機娛樂化勢，搭載高通 Snapdragon 845 八核心處理器， 5.7 吋 18:9 Full HD+ HDR 大螢幕，前置立體聲雙喇叭及智慧震動回饋功能（Dynamic Vibration System）， 相機也是進化升級，為全球首款 4K H DR 錄影功能的智慧手機，拍攝 960FPS 超級慢動作影片則是提升至 Full HD 高畫質慢動作錄影。