閩江學院寄信招攬台學者 或為升格大學

根據這封由閩江學院人文與傳播學院寄發的人才招募信，以教授為例，在教學與研究都有相應的要求。在教學方面，包括擔任2門及以上專業課的講授工作，完成學校或系院規定的教學工作量，每學年不少於220課時。

中央社傍晚致電發信的閩江學院員工，對方表示，這波徵才不只針對台灣學者，也有寄信給相關領域的香港及澳門學者。至於怎麼取得這些學者的聯絡方式，對方則表示，學校領導在交辦任務時，就有提供名單。

（中央社記者陳家倫上海13日電）位於中國大陸福建省福州市的閩江學院近日主動寄郵件招攬台灣的大學教師。知情人士指出，閩江學院近年來力拚升格為大學，廣發「英雄帖」就是為了充實學術能量，為升格做準備。

學術研究部分，信件指出，在聘期內，除了要主持中國大陸國家級科研專案一項及以上外，在學校認定的核心期刊發表專業學術論文3篇及以上，其中科學引文索引（SCI）2區或社會科學引文索引（SSCI）收錄論文一篇及以上。

在教授的薪酬方面，符合上述要求的，稅前年薪為人民幣35萬元（約新台幣164萬元），其中底薪為21萬元、年度業績獎勵為14萬元。若符合其他標準，還會給予安家補貼、科研啟動經費等。

知情人士指出，中共總書記習近平任職中共福州市委書記期間，曾親任閩江學院校長6年（1990年6月至1996年5月）。習近平於2012年底當上中共總書記之後，閩江學院就盼能藉由這層關係轉型成功，而厚實學術能量是第一步。

這名人士表示，中國大陸的大學屢屢對港澳台學者招手，主要原因是，以目前的情況來說，港澳台學者的學術研究能力普遍仍優於中國大陸的學者。但兩地學術研究環境存在差異，台籍教授到大陸不一定能保有原來的研究動能。（編輯：馮昭）1070313