減輕養殖漁民損失　雲林再爭取第二波救助範圍

縣府對寒害漁損救助案，於2月23日將各鄉鎮公所速報資料彙報農委會，並於27日將勘災小組現場勘(抽)查結果資料，麥寮鄉吳郭魚損失程度20％-40％、工作虱目魚20％，台西鄉工作虱目魚40％，四湖鄉工作虱目魚30％，口湖鄉工作虱目魚27.5％，報請農委會公告啟動相關救助事宜。

今年2月份雲林沿海養殖業遭受連續性低溫影響，造成文蛤混養虱目魚及吳郭魚損害災情，經縣府向中央提報農業天然災害救助後，第一波有麥寮、臺西及口湖3鄉鎮文蛤混養之虱目魚列為天然災害救助項目及救助地區，對此，縣長李進勇表示，將持續爭取麥寮鄉吳郭魚及四湖鄉工作虱目魚納入救助範圍。



▲養殖業將已翻白奄奄一息的肥大虱目魚打撈上岸。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.03.13）

農委會於3/1公告現金救助案涵蓋麥寮、臺西及口湖3鄉鎮文蛤混養之虱目魚為天然災害救助項目及救助地區，救助額度為每公頃新臺幣9,000元，受理申請期限自(107)年3月2日起至3月11日止。

對於麥寮鄉吳郭魚及四湖鄉工作虱目魚未列入救助項目，縣府積極與地方公所了解實際狀況後；並接獲麥寮鄉公所3月8日反映受持續低溫影響及吳郭魚凍斃未能立即浮出水面，因此未能及時通報及呈現實際災損情況，另四湖鄉公所亦有反映相同狀況。

農業處長林慧如表示，縣府為減輕漁民損失，落實照顧漁民的政策，速於107年3月9日以「遲發性」因素，立即行文建議農委會將麥寮鄉吳郭魚及四湖鄉工作虱目魚予以納入現金救助項目，俾幫助漁民能早日復養。



▲加工業者把原本市價每公斤75元的虱目魚，以每公斤15元收購，養殖業損失慘重。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.03.13）



縣長李進勇表示，一定以照顧農民為首要，縣府目前正與漁業署積極聯繫爭取中，漁業署初步已表示，將參考災損詳報後會再進一步評估是否將麥寮鄉吳郭魚及四湖鄉工作虱目魚納入農業天然災害現金救助項目。