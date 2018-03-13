影／員林市長發送口罩　提醒小朋友防範PM2.5危害

▲員林市公所守護全市中小學童健康，致贈全市12所中小學口罩，用以防護發育中的小朋友在紫爆紅翻天的空汙環境下降低傷害。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.13）

「空氣汙染真嚴重，全民對抗PM2.5！」員林市長張錦昆發送口罩給市內各國中小學和幼兒園，讓發育中小朋友避免在紫爆紅翻天空汙環境中受到傷害。張錦昆強調，人人有權利拒當「人體空氣清淨機」，更不要「肺癌」，希望公所的小小送口罩行動，可以發揮拋磚引玉的效果，使人人享有免於空氣汙染的自由。

張錦昆表示，最近台灣中部經常籠罩在嚴重的空汙環境裡，員林國小校長李遠筕說，學校每星期二、四的早上都會舉行升旗典禮，若空汙嚴重，一早就升上紅旗，升旗典禮被迫取消，學童的戶外活動都利到活動中心或地下室。



▲員林市公所守護全市中小學童健康，致贈全市12所中小學口罩，用以防護發育中的小朋友在紫爆紅翻天的空汙環境下降低傷害。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.13）

張錦昆指出，最近在路上看到學童上下學時摀著口鼻的情景，不免令人心酸與不捨，心中的難過對照其他戴口罩的學童，於是浮起「為什麼不戴口罩？，所以有了由市公所購置口罩分送市內各國中小學，以喚起大眾對於防範空汙PM2.5的警覺，希望提供校方及師長能在PM2.5濃度過高時，適時即刻給予未隨身攜帶口罩的學生使用。



▲員林市公所守護全市中小學童健康，致贈全市12所中小學口罩，用以防護發育中的小朋友在紫爆紅翻天的空汙環境下降低傷害。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.13）

張錦昆說，PM2.5細懸浮微粒及夾帶的有毒物質，已證實會危害呼吸和心血管系統，影響健康甚鉅，公所主動送孩子們口罩，希望保護全市孩子們，免於空汙危害，拒絕成為「人體空氣清淨機」。



▲彰化縣難得出現好空氣的日子，員林國小小朋友在下課時間跑向運動場打球。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.13）

張錦昆進一步說明，公所分送口罩只是略盡棉薄之力，其意在提醒家長應購置口罩放在家中，以應不時之需，畢竟健康的生命是無價。他呼籲政府「苦民所苦」及早提出解決PM2.5方法，另外也請彰化縣政府為PM2.5自動監測站時常達到紅、紫色破表的彰化縣，為縣內各級學校購置口罩，維護縣民健康不分黨派、鄉鎮市、你我他，大家一起來對抗PM2.5，國家的未來，由我們全民一起來守護。



▲彰化縣難得出現好空氣的日子，員林國小小朋友在下課時間跑向運動場打球。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.13）

大同國中校長施純在說，學校已擴大採購4000個口罩，不論是秋冬季節或空氣品質不良引起的上呼吸道不適，忘記或未自備口罩的學生都可自行到健康中心領取。