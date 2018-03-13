影／美女士官找人陪？立委憂國軍招募走火入魔

國軍今年起停徵一年期義務役，改行募兵制。面對兵源短缺壓力，國軍招募手段花招百出，近期社群網站上更出現現役女士官公開貼出「我想找個人陪我，你願意嗎？」的招募訊息，立委就擔憂國軍招募走火入魔。

國軍招募的一系列廣告近期在網路與電視媒體不斷播出，但是網友質疑這波廣告內容涉嫌抄襲日本「樂透7」廣告。國防部則是搬出著作權法回應，強調廣告並無抄襲情事。近期又出現一位現役美女士官公開在社群網站上貼出「我想找個人陪我，你願意嗎？」甚至留下聯絡電話號碼，也遭批不倫不類。

國民黨籍立委陳學聖今( 13 )日在立法院總質詢時表示，國軍求好心切，希望募兵可以達標，但他認為有些事情不能夠走火入魔，這對募兵沒有幫助，他希望行政院與國防部能體察基層募兵壓力，給多一點空間，鼓勵基層正向的募兵，不要走奇怪的路。