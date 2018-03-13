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政治

影／美女士官找人陪？立委憂國軍招募走火入魔

記者呂烱昌／台北報導2018/03/13 20:28
國軍招募廣告 第三話 軍事學校正期班。（國軍人才招募中心提供 ）。更多相關新聞請上：http://www.nownews.com/ ─【NOWnews今日新聞】─

國軍今年起停徵一年期義務役，改行募兵制。面對兵源短缺壓力，國軍招募手段花招百出，近期社群網站上更出現現役女士官公開貼出「我想找個人陪我，你願意嗎？」的招募訊息，立委就擔憂國軍招募走火入魔。

國軍招募的一系列廣告近期在網路與電視媒體不斷播出，但是網友質疑這波廣告內容涉嫌抄襲日本「樂透7」廣告。國防部則是搬出著作權法回應，強調廣告並無抄襲情事。近期又出現一位現役美女士官公開在社群網站上貼出「我想找個人陪我，你願意嗎？」甚至留下聯絡電話號碼，也遭批不倫不類。

國民黨籍立委陳學聖今( 13 )日在立法院總質詢時表示，國軍求好心切，希望募兵可以達標，但他認為有些事情不能夠走火入魔，這對募兵沒有幫助，他希望行政院與國防部能體察基層募兵壓力，給多一點空間，鼓勵基層正向的募兵，不要走奇怪的路。

國防部長嚴德發出席立法院備詢時，澄清國軍招募廣告抄襲疑慮，他表示是參考日本的做法，但並未涉及著作權問題，國防部召募廣告是以學校、學生為背景及主角，未來會多加注意。

國防部 15 日將赴立院作業務報告，國軍志願役在去年的編現比達成率 78.1%；過去國防部宣稱，部隊能有效發揮戰力的 90% 編現比，仍還有 3 萬人以上缺口。

關鍵字招募志願役樂透7國防部
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