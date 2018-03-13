森友學園文件遭竄改 日自民黨促查明

這項購地案及其相關的公文竄改爭議，10天來在日本政壇引發軒然大波；日本放送協會（NHK）報導，在自民黨總務會今天的會議中，自民黨幹事長二階俊博說，此事令人遺憾，財務省要全力防止類似情況再發生，並徹底做好文件管理，重新贏得民眾信賴。

森友學園2016年6月以市價14%的低價買到在大阪的國有地，計畫當做新成立小學的用地，2017年2月媒體報導，外界批評這是賤賣國土。

財務省12日報告說，有若干文件遭竄改，包括重要人物的姓名被刪除，首相安倍晉三隨後出面致歉，責成副首相兼財務大臣麻生太郎調查清楚事實。

（中央社記者黃名璽東京13日專電）日本森友學園購地案的文件昨天證實遭竄改，執政的自由民主黨今天出現儘速查明真相的聲音，有人認為此案攸關國會權威，有人則擔憂可能對其他政策帶來負面影響。

有的與會者認為，這攸關國會的權威，可能對其他重要政策造成負面影響，應該由國會查明真相，以儘快找回民眾對政府與自民黨的信賴。

自民黨總務會長竹下亘表示，考慮匯整相關意見後，向政府提出建議。

竹下亘說，竄改文件真是令人不可置信，也讓人擔憂可能動搖政府與行政體系根基；究竟是誰下令竄改，必須要徹底查清楚。

對在野黨要求前國稅廳長佐川宣壽以證人身分到國會說明，竹下亘說，如果確定佐川宣壽須負最後責任，那請佐川來無妨，但如果不是，應該要找下令竄改文件的人來，所以要先查明。

自民黨總務會由25人組成，包括11名眾議員、8名參議員，加上總裁指定的6人。

朝日新聞報導，被視為應負監督責任的麻生太郎，今天再度公開致歉，但在談到自身去留時表示，他被賦予的任務就是查明原因與防止再度發生。

麻生太郎說，為了不再發生相同的事情，持續調查、贏回民眾信賴是最重要的。（編輯：郭中翰）1070313