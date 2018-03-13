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中央社

誆賣納骨塔檢調追20嫌 詐欺得手2億

中央社2018/03/13 19:59
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者蕭博文台北13日電）調查局北機站接獲檢舉，以鍾姓男子為首的犯罪集團，涉嫌向民眾謊稱可代為出售納骨塔位獲利。今天發動搜索，約談鍾男等20名嫌疑人到案，粗估不法獲利達新台幣2億元。

調查局發布新聞稿表示，北部地區機動工作站接獲民眾檢舉，指有詐騙集團以販售殯葬物件方式詐欺，經蒐證報請台北地檢署檢察官黃秀敏偵辦，今天搜索12處，約談犯罪嫌疑人20人，訊後將移送北檢複訊。

新聞稿指出，涉案公司包括炘烽資產管理有限公司、福安資產管理股份有限公司、民富事業有限公司、鼎馥人文事業有限公司、閎澤資產管理有限公司、久生開發國際有限公司等。

調查局表示，涉案公司實際上沒有從事塔位買賣仲介業務，且無特定買家要購買塔位、功德牌位、生前契約、骨灰罐或其他殯葬類商品；但業務員卻向民眾謊稱有買家欲大量收購納骨塔位等物件，可仲介協助立即轉售，迅速獲取暴利。

業務員還以買家收購塔位需搭配其他殯葬類商品等話術，誆騙上百名投資民眾，陸續投入資金加購塔位或其他殯葬類商品，以期成交獲利。民眾投入資金後，犯罪集團成員藉故推稱買家無意購買，業務員也全數失聯，集團以此模式行騙，得手金額達2億餘元。

新聞稿也提到，這個犯罪集團行騙的被害人有許多是先前「鴻源」、「全球」、「全統」吸金案的受害人，大都存有挽回投資失利款項的心態。

檢調蒐證，犯罪集團成員以「自救會」為名，誘使被害人先以較低廉價格換購塔位，進入塔位交易市場，再透過業務員不斷遊說及誘惑的話術，投入更多金錢甚而借錢再購買塔位。許多被害人表示，自己原本是要賣塔位，反倒買入更大量的塔位及週邊產品，最後才發現被騙，再度成為受害人。

調查局呼籲，殯葬類商品市場交易價格及數量均不透明，商品良窳參差不齊，建議購買前應向各地方政府殯葬管理單位網站查證，或實際前往現場查勘，以確認商品合法性及合約規範。如發現業務員強加遊說購買大量塔位等殯葬類相關商品，應多方查證，提高警覺，以免一再受騙上當。(編輯:孫承武)1070313

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