NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈正妹直播誘惑男網友　媽媽全看到了站博愛座卻也被碎念　網友超無奈跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
地方

全國學生音樂比賽團體項目中區決賽　彰縣獲殊榮

記者陳雅芳／彰化報導2018/03/13 21:16
▲106學年度全國學生音樂比賽團體項目中區決賽，這場馬拉松式的音樂競賽，彰化縣榮獲14座特優及10項冠軍殊榮。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.13）
▲106學年度全國學生音樂比賽團體項目中區決賽，這場馬拉松式的音樂競賽，彰化縣榮獲14座特優及10項冠軍殊榮。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.13）

106學年度全國學生音樂比賽團體項目中區決賽13日圓滿落幕，從3日至13日長達11天的賽程，在彰化藝術高中及成功高中等8所承辦學校，完成這場馬拉松式的音樂競賽，彰化縣代表隊榮獲14座特優、1座優等第一名的殊榮，成績亮眼，再創彰化縣歷史佳績。


▲106學年度全國學生音樂比賽團體項目中區決賽，這場馬拉松式的音樂競賽，彰化縣榮獲14座特優及10項冠軍殊榮。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.13）

今年中區五縣市共401支勁旅，將近13,084位選手參與這一年一度的音樂盛會，高手雲集，競爭激烈，彰化縣代表隊展現厚植的音樂實力勇奪佳績，尤其在行進管樂、口琴、直笛及管弦樂類項目，彰化縣更是技壓群雄，榮獲9座特優第一名的殊榮。


▲106學年度全國學生音樂比賽團體項目中區決賽，這場馬拉松式的音樂競賽，彰化縣榮獲14座特優及10項冠軍殊榮。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.13）

包括成功高中附設國中行進管樂、中山國小口琴合奏、陽明國中口琴合奏及口琴四重奏、彰師附工口琴四重奏、秀水國中直笛合奏、大同國中弦樂合奏、彰化藝術高中管樂合奏及民生國小管弦樂合奏，皆獲得評審一致讚賞，奪下特優冠軍的最高榮譽。


▲106學年度全國學生音樂比賽團體項目中區決賽，這場馬拉松式的音樂競賽，彰化縣榮獲14座特優及10項冠軍殊榮。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.13）

另加上埤頭國中行進管樂、溪湖國中管樂合奏、平和國小兒童樂隊、永靖國小及彰化藝術高中的絲竹室內樂合奏，亦獲得特優殊榮，為彰化縣奪下14項特優寶座；大同國中弦樂四重奏，也獲得優等第一名的佳績，表現令人激賞！


▲106學年度全國學生音樂比賽團體項目中區決賽，這場馬拉松式的音樂競賽，彰化縣榮獲14座特優及10項冠軍殊榮。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.13）

彰化縣政府長期厚植音樂教育不遺餘力，除了成立縣立樂團，定期辦理音樂會，也鼓勵縣府各項大型活動踴躍邀請學校特色才藝社團參加，讓學生有不一樣的展演平臺，今日的競賽成績更是意義重大，展現了彰化縣在音樂教育方面用心深耕及赫然成果，唯有大家持續的投入藝術深耕教育，方能使多元教育發展更為落實，促使彰化縣成為全國藝術人文之都。

關鍵字管樂口琴直笛
張錦昆送口罩　免於空汙、霾害威脅道地家鄉味　智利廟婆一解思鄉情懷

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan