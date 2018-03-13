全國學生音樂比賽團體項目中區決賽　彰縣獲殊榮

▲106學年度全國學生音樂比賽團體項目中區決賽，這場馬拉松式的音樂競賽，彰化縣榮獲14座特優及10項冠軍殊榮。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.13）

106學年度全國學生音樂比賽團體項目中區決賽13日圓滿落幕，從3日至13日長達11天的賽程，在彰化藝術高中及成功高中等8所承辦學校，完成這場馬拉松式的音樂競賽，彰化縣代表隊榮獲14座特優、1座優等第一名的殊榮，成績亮眼，再創彰化縣歷史佳績。

今年中區五縣市共401支勁旅，將近13,084位選手參與這一年一度的音樂盛會，高手雲集，競爭激烈，彰化縣代表隊展現厚植的音樂實力勇奪佳績，尤其在行進管樂、口琴、直笛及管弦樂類項目，彰化縣更是技壓群雄，榮獲9座特優第一名的殊榮。



▲106學年度全國學生音樂比賽團體項目中區決賽，這場馬拉松式的音樂競賽，彰化縣榮獲14座特優及10項冠軍殊榮。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.13）

包括成功高中附設國中行進管樂、中山國小口琴合奏、陽明國中口琴合奏及口琴四重奏、彰師附工口琴四重奏、秀水國中直笛合奏、大同國中弦樂合奏、彰化藝術高中管樂合奏及民生國小管弦樂合奏，皆獲得評審一致讚賞，奪下特優冠軍的最高榮譽。



▲106學年度全國學生音樂比賽團體項目中區決賽，這場馬拉松式的音樂競賽，彰化縣榮獲14座特優及10項冠軍殊榮。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.13）

另加上埤頭國中行進管樂、溪湖國中管樂合奏、平和國小兒童樂隊、永靖國小及彰化藝術高中的絲竹室內樂合奏，亦獲得特優殊榮，為彰化縣奪下14項特優寶座；大同國中弦樂四重奏，也獲得優等第一名的佳績，表現令人激賞！



▲106學年度全國學生音樂比賽團體項目中區決賽，這場馬拉松式的音樂競賽，彰化縣榮獲14座特優及10項冠軍殊榮。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.13）

彰化縣政府長期厚植音樂教育不遺餘力，除了成立縣立樂團，定期辦理音樂會，也鼓勵縣府各項大型活動踴躍邀請學校特色才藝社團參加，讓學生有不一樣的展演平臺，今日的競賽成績更是意義重大，展現了彰化縣在音樂教育方面用心深耕及赫然成果，唯有大家持續的投入藝術深耕教育，方能使多元教育發展更為落實，促使彰化縣成為全國藝術人文之都。