鮮活果汁去年EPS10.01元 擬配發5元股利

鮮活果汁-KY為專業生產手搖茶飲品原物料的供應商，2017年全年合併營收29.17億元，稅後淨利2.87億元， 每股稅後盈餘（EPS）10.01元，較2016年分別成長8.88%、26%及19.88%。其中合併營收與稅後淨利均創歷史新高。2017年全年毛利率29.92%，較2016年增加0.61個百分點，已連續2年揚升。

鮮活果汁-KY表示，2017年合併營收維持穩健成長， 在於穩坐華東地區濃縮果汁原料供應商外，廣東廠與天津廠稼動率較前一年上揚，且華南與華北地區拓展新客戶有成，帶動滲透率持續提高。毛利率持續上揚，除了利基產品濃縮果汁與果粒成長外，協助客戶量身訂作開發新產品也是帶動毛利率上揚主因，糖漿與口感添加物等銷售也具成效。

以銷售區域觀察，鮮活果汁-KY去年華東、華南與華北地區占整體營收比重分別為57%、25.3%與17.7%，華南與華北地區合計43%，相較2016年的37.8%持續成長；以銷售產品區分，去年果汁、果粒與果粉的占比各約59%、33%與8%，其中糖漿與口感添加物等出貨量也持續成長。

展望2018年，鮮活果汁-KY表示，目前華南與華北地區的市場滲透率已達3成水準，相較2017年的近2成具高成長表現，不過相較華東地區已超過6成滲透率仍有相當大的成長空間，華北與華南將是今年營運成長主要動能，毛利率也可望隨著客製化產品比重拉高及稼動率提升下維持好的表現。

鮮活果汁-KY表示，因應市場需求，昆山廠今年底將有產能投入，自動倉儲設備也將建置完成，鮮活與日商Minami Sangyo公司共同成立的鮮南食品，將在昆山廠新廠啟用後生產植物蛋白飲，如豆漿、 核桃奶、杏仁露等冬季飲品原料，廣東廠與天津廠後續也有擴產計畫。（編輯：楊玫寧）1070313