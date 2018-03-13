影／青農返鄉種草莓　阿公阿媽採果樂

近期高架草莓掀起一陣熱潮，許多長輩沒有採草莓的經驗，趁著草莓季，紅蘋果日間照護中心帶長輩們一同來到福家草莓果園採果，特別是高架草莓不用彎下腰來採，對行動不便的長者一樣能體驗到採草莓的樂趣，不論站著坐著都能盡情享受。福家草莓果園老闆吳一庭是位8年級的返鄉青農，堅持不灑農藥，要大家吃的美味又安心。

吳一庭表示，從小就喜歡吃草莓，但是在雲林沿海地區沒有看到有草莓，因此大學畢業後，當完兵就返鄉回來從事有機草莓的栽種，一開始從無到有學習農業知識，還到種草莓最多的苗栗大湖，去學習種草莓的技術，經過三年，現在草莓園裡種有香水、豐香、紅顏等品種的草莓，開放給民眾來採草莓，很高興有水林鄉紅蘋果日間照護中心的阿公阿媽，以及明天將有150位的幼稚園學生來採草莓，也希望讓民眾也有一個採草莓的好去處。楊淑蘭表示，知道兒子要返鄉來從事農業時，全家都支持兒子的理想，他的父親更是在一庭大學四年級的時候，就先來整地耕種全家總動員。



▲褔家草莓果園小農吳一庭與母親楊淑蘭，把現採的草莓裝箱。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.13）

水林社區的志工李明遠，帶領水林紅蘋果日間照護中心的阿公阿媽來採草莓，大家都非常的興奮。阿媽表示，從來沒有看過草莓，第一次來採草莓非常的新鮮， 也來這裡鼓勵年輕人返鄉從事觀光農業。



▲現採草莓好有趣。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.13）



▲民眾體驗現採高架草莓的樂趣。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.13）