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中央社

陸人大西藏新疆團引關注 提問獲得感卻不足

中央社2018/03/13 20:16
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者繆宗翰北京特稿）中國全國人大會議上，藏、疆團組照例成為外媒關注焦點。但西藏團組今年開放時間與外長記者會「撞期」，分散採訪人力；新疆團組則只讓一家外媒提問，提問「獲得感」明顯不足。

西藏、新疆向來是中共投入最大「反分裂」心血的兩大自治區，當地人權議題也是外界長期關心重點，因此每年中國全國人民代表大會團組會議開放時，都吸引大批外媒前往採訪。

這次西藏團組開放媒體採訪時間，與中國外交部長記者會「恰好」都在8日上午舉行。因此，出席西藏團組採訪的境外媒體相較往年少了些，但至少仍有3家境外媒體獲得提問機會。

當時的問題圍繞拉薩大昭寺大火、藏人自焚、314拉薩事件10周年等議題，挑動當局敏感神經，但官方回應仍是一副「天下本無事」的姿態，強調西藏局勢穩定、宗教和睦、群眾生活和諧、民生很好。

歷經西藏團3家外媒提問攻勢後，13日下午開放的新疆團組雖然吸引大批境外媒體採訪，卻只有來自被外界視為「中國最鐵、最堅實的兄弟」－－巴基斯坦的記者獲得提問機會，問題則是「新疆目前對於維穩採取哪些措施，安全穩定狀況如何」。

對於這項提問，中共新疆維吾爾自治區黨委副書記、政法委書記朱海侖明顯「有備而來」，回答時挑明，許多境外媒體提出相關採訪申請，因此「統一答覆」，並重申反分裂「一刻都不能放手」。

仔細觀察兩場團組會議開放過程，不同於其它地區的人大團組會議，代表彼此寒暄、說笑，西藏與新疆團組的人大代表坐定後，大多低頭筆記、沉默不語、神情嚴肅，甚至還有維吾爾族代表緊張的閉眼反覆默念，練習一會兒後的發言。

比較發言過程，西藏團代表與其他地區代表團相同，不斷強調「完全贊同、堅決擁護」一切政策；新疆團代表發言時，除了宣誓對中共「忠心不二」，還得再三強調新疆「民族和諧、民族融合」。

號稱讓人民「獲得感、幸福感、安全感滿滿」的中國全國兩會已然進入後半場，但在照本宣科、重重設防的西藏與新疆團組會議上，提問的境外記者們只能對這「3感」感到冷感。（編輯：張淑伶）1070313

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