扁聯會24日成立 挺對扁友善的候選人

（中央社記者葉素萍台北13日電）扁聯會理事長郭正典今天說，已經向內政部立案登記扁聯會為社團，24日將舉辦成立授證記者會。扁聯會不成立政黨，也不會自己推人，但將支持對前總統陳水扁友善、挺扁的候選人。

挺陳水扁的支持者成立「扁聯會」，目前逾300人報名入會。至於扁聯會是否會支持台北市長柯文哲？郭正典說，扁聯會本身沒有做任何決議，但是，「我個人不會支持柯文哲，因為柯文哲親中」。

扁聯會已發出邀請函，24日中午將在台北市一郎餐廳舉辦「扁聯會成立授證記者會及春節餐會」，扁聯會總顧問是鄭新助、常務理事黃慶林。