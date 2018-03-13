女兒打疫苗發燒急送醫　名嘴竟嗆醫生：叫你長官來

《金牌大健諜》明（14）日晚間將播出「心肝寶貝掛病號！爸媽醫院失控現形記！」，並邀請曾雅蘭、Paul及陳安儀暢聊孩子生病時，曾出現哪些誇張行徑。陳安儀透露女兒約4歲時因尿道感染就醫，醫生卻診斷女兒是「心理因素造成頻尿」，讓她氣得快抓狂，甚至還寫E-mail向醫院投訴。另外， Paul還曾因為女兒發燒，直嗆醫生：「叫你長官來。」行徑十分誇張。
陳安儀表示，當時4歲大的女兒因尿道感染，已連續吃了3天的抗生素，頻尿問題卻完全沒有改善，幾乎5分鐘就要尿一次，又哭著說尿不出來，結果醫生卻說女兒可能是因為「心裡壓力」才造成頻尿，氣得陳安儀當天趕緊更換醫生，「結果換一個藥之後，她當天下午就沒事了，我就很生氣，那次是我最抓狂的一次，不然我平常是很鎮定的。」卻被曾國城吐槽：「妳的脾氣本來就不好。」
▲陳安儀曾為女兒病情投訴醫院。（圖／中天提供，2018.03.13）
Paul先是強調自己是屬於「理智型家長」，而後自爆第一回帶女兒到醫院接種疫苗，醫生叮嚀返家後要觀察有沒有發燒，當天晚上他每隔10分鐘就替女兒量一次體溫，結果真的女兒發燒到38度，並趕緊帶著女兒回診，沒想到醫生卻對他說：「這位爸爸你太緊張了，這樣沒什麼大不了。」Paul則忍不住回嗆：「我感覺你不太懂，你要不要叫你長官來！」緊張地當場要求轉診主任醫生，結果在等待主任醫生看診的過程中，女兒燒就退了，最後Paul不好意思地笑說：「我們就趕快回家了。」