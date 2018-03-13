女兒打疫苗發燒急送醫　名嘴竟嗆醫生：叫你長官來

《金牌大健諜》明（14）日晚間將播出「心肝寶貝掛病號！爸媽醫院失控現形記！」，並邀請曾雅蘭、Paul及陳安儀暢聊孩子生病時，曾出現哪些誇張行徑。陳安儀透露女兒約4歲時因尿道感染就醫，醫生卻診斷女兒是「心理因素造成頻尿」，讓她氣得快抓狂，甚至還寫E-mail向醫院投訴。另外， Paul還曾因為女兒發燒，直嗆醫生：「叫你長官來。」行徑十分誇張。

陳安儀表示，當時4歲大的女兒因尿道感染，已連續吃了3天的抗生素，頻尿問題卻完全沒有改善，幾乎5分鐘就要尿一次，又哭著說尿不出來，結果醫生卻說女兒可能是因為「心裡壓力」才造成頻尿，氣得陳安儀當天趕緊更換醫生，「結果換一個藥之後，她當天下午就沒事了，我就很生氣，那次是我最抓狂的一次，不然我平常是很鎮定的。」卻被曾國城吐槽：「妳的脾氣本來就不好。」