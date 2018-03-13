不畏旁人眼光走出自己的路　瘋瘋癲癲的濟公活佛

濟公又稱「濟公活佛」、「濟公菩薩」、「濟癲和尚」，俗名李修緣（另說為李修元），另有一名為心遠；生於南宋紹興三年二月初二（西元1148年），出家後法號「道濟」，因此又被稱為「道濟禪師」。

（文／連宜方 客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）很多人第一次認識濟公活佛可能不是在佛寺，而是在電視上，還記得左編小時候，每天傍晚放學回家除了看哆啦A夢外，另外一個必須鎖定播出的就是濟公電視劇，每天看著瘋瘋癲癲、手裡少不了酒的濟公是怎樣路見不平、拔刀相助，竟也成了小朋友心目中的英雄。

相傳，濟公因為逃婚而在杭州靈隱寺出家，師承瞎堂慧遠禪師。濟公雖然喜愛誦經打坐，但也喜愛大口吃肉、大口喝酒，尤其最愛把肉蘸上大蒜一口吃下！濟公不像我們印象中的僧人沈靜穩重，反而經常和他人嬉笑怒罵，穿著破衣、破鞋，手拿一把破扇，流連於寺外。好幾次，許多僧人實在是看不下去了，說好一起去找濟公的師父慧遠告狀，聽到大家說濟公行為不檢點，慧遠禪師也只說了一句「佛門之大，豈不容一癲僧！」就打發大家，這也是為什麼濟公又被稱為「濟癲」。

雖然濟公平常不把戒律放眼裡，行事作為一向瀟灑狂放，但祂對於人世間不平之事從不無視、推辭，濟公救世助人的美事不勝其數，尤其喜歡懲治貪官污吏；且濟公的醫術更是精湛，常常利用自己的擅長的醫術救助甘苦人，所以被稱為「濟公活佛」。

濟公其師慧遠圓寂後，祂被迫轉到淨慈寺，於宋嘉定二年（西元1209年）五月十六日於淨慈寺圓寂，臨終前留下了「六十年來狼籍，東壁打到西壁。如今收拾歸來，依舊水連天碧。」一偈。

濟公的故事開始流傳是在明清之際，民間說書人將濟公的傳說作為題材發展出許多傳奇故事，後更將這些故事集結成冊，便是《濟公全傳》一書。因為這些說書人將濟公的故事流傳於民間，雖所有故事並非皆出自於濟公，但祂放蕩不羈、開朗樂天的性格，以及熱心助人的個性早已深植人心；時至今日，眾多信徒每每生活中遇到困難，都會到寺廟裡求助濟公，可見信徒心中濟公一直都是最靈驗的生活解藥之一。

這個週末3/18（農曆二月初二）除了是土地公聖誕，也是這位可愛樂天的濟公聖誕，大家別忘了到寺廟裡跟祂說聲生日快樂～

資料參考（有看有保庇！）：

維基百科－濟公

世界宗教入口網－濟公

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