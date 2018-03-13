首季手機買氣淡 今年台灣中階較強 價格主力約1-1

台灣去年智慧手機銷售創近 10 年首度衰退，手機銷售量下滑約 15%，林志遠預估，今年還將持續下滑，但幅度不像去年那麼大，他認為，受到台灣市場景氣不佳，電信業者補貼持續縮水，消費者換機周期拉長，造成市場規模將持續減少，預估比例約 10% 以內，整體市場規模可望守住 700 萬支。

台灣智慧手機市場今年恐仍難脫衰退的局面，Sony Mobile 台灣區總經理林志遠今 (13) 日表示，首季買氣淡，3 月有較 2 月好一點，預估今年仍以中階手機市場表現較強，主力價格帶約 1-1.5 萬元；他強調，5G 絕對是很好的機會，Sony 在 5G 不會落後。

根據 Sony 內部調查顯示，因電信業者補貼挪移影響，民眾消費趨勢改變，以往呈現旗艦機及 1 萬元以下中低階兩極情況開始改變，1-1.5 萬元價格帶銷售占比上升，5000 到 1 萬元則是呈現下滑，兩者在去年底出現交叉，1-1.5 萬元價格帶呈現往上成長。

林志遠表示，2 月工作天數減少，買氣清淡，3 月比較好一點，在電信低吃到飽資費的影響下，預期今年中階市場的表現將比較好，主力價格帶約 1-1.5 萬元。

至於 5G 手機的發展，他強調，Sony 已經跟日本電信商合作，進行網路、商業模式、系統的測試，預估在 2020 年東京奧運時，將是 5G 重要的展演時刻，Sony 在 5G 不會落後，今年在台灣也將會有支援 LAA 技術的手機。