日本將敦促G20嚴防加密貨幣洗錢 比特幣跌破9千美

日本將在下週舉行的 G20 財長會議中，敦促各國強化監管，避免加密貨幣被用來洗錢；消息一出，週二 (13 日) 比特幣價格應聲下挫，一度跌破 9,000 美元關卡。

根據 Investing.com 報導，美東時間上午 7 點 47 分，比特幣交易價來到 9,005.50 美元，跌幅約 7.99%。

台北時間週二晚間 8 點 34 分，比特幣價格一度跌破 9,000 美元關卡，來到 8,980.1 美元，跌幅約 8.27%。

交易平台 Bitfinex 數據顯示，市值第 2 的以太幣，價格下跌 5.78%，至 690.22 美元；市值第 3 的瑞波幣，價格下跌 6.44%，至 0.76813 美元；萊特幣下跌 9.92%，至 172.74 美元。