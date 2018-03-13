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深澳燃煤電廠環評若通過 環團擬發動遊行

中央社2018/03/13 20:35
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者吳欣紜台北13日電）深澳燃煤電廠環差案明天闖關環評大會，環保團體今天發表聲明，呼籲環評委員應投下反對票、退回開發案，更直言若環評案通過，不排除號召民眾上街頭遊行。

行政院環境保護署1月底審查深澳燃煤電廠更新擴建計畫環境影響差異分析報告，歷經3個多小時討論，做出「建議後審核修正通過」及「建議重新辦理環境影響評估」兩案併陳送環評大會做決議，環差案14日要闖關環評大會，環評委員將做出最後結論。

在環評大會前夕，環保團體台灣健康空氣行動聯盟發表聲明，要求環評委員應為了國人健康、台灣形象及全球氣候等因素，投下反對票否決開發案。

台灣健康空氣行動聯盟表示，「燃煤為萬毒之首，對健康影響很大」，燃煤污染將不只影響北部空氣品質，在秋冬季節更會因電廠位於上風處而加重中南部空污。

台灣健康空氣行動聯盟在聲明中要求環評委員應退回開發案，在投票時也應該記名並詳述理由，為自己與歷史負責，同時呼籲包含環保署、衛福部及農委會等都應否決深澳案。

台灣健康空氣行動聯盟更強調，若深澳案表決通過，不排除號召北部與中南部公民在今年大選前走上街頭，表達對政府的不滿。

除了發聲明外，環保團體及學者明天也將在環保署前召開記者會表達反對開發案立場，從專案小組審查就極力反對深澳燃煤電廠的新北市環保局長劉和然也將親自出席會議，要求台電採用乾淨能源。（編輯：劉政權）1070313

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