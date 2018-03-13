地方萬花筒》影／道地家鄉味　智利廟婆一解思鄉情懷

▲移民智利的何季芬，帶回一袋智利香料與水果乾送給大城鄉萬安宮廟婆（智利籍）羅美智，用西班牙話暢談智利的點點滴滴，感動還是感動。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.13）

人言落日是天涯，望極天涯不見家，移民南美洲國家智利20年的何季芬，從當地節目得知台灣有一位智利廟婆羅美智，離鄉背井奮鬥的過程令她感動，近10年未回台灣的她，決定回台見她一面，並帶回一袋智利香料與水果乾相贈，兩人13日首度見面就一見如故，用西班牙話暢談智利的點點滴滴。

31年前飄洋過海嫁來台的羅美智（60歲），跟隨丈夫回到彰化縣大城鄉萬安宮主持廟務，但丈夫英年早逝，她只好接下廟婆一職，多年來她競競業業守護家庭與廟宇，不曾離開台灣一步，直到前年在村民集資下，終於返回祖國智利，後來經媒體披露，引起廣大回響，去年8月，來自高雄的林姓夫婦特地來找羅美智獻唱西班牙情歌，今（13）日又有智利移民何季芬，送來智利香料、水果，雙雙不辭千里、萬里相繼來送暖。



▲帶回智利特有香料牛至與杏李果乾、餅乾等，希望用美食讓羅美智一解鄉愁。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.13）

老家在台中的何季芬表示，透過網路新聞看到有關羅美智的報導，對於她愛台灣的精神感到相當欽佩，自己也是過來人，剛到智利連醬油都沒有，所以能體會她思鄉的一切，這次闊別近10年再返台，除了見家人，也帶回智利特有香料牛至與杏李果乾、餅乾等，希望用美食讓羅美智一解鄉愁。



▲牛至又名滇香薷，是南美常見的香料愁。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.13）

何季芬姊夫正是彰化縣議員李俊諭說，這次透過民進黨籍縣議員參選人蔡金蓮找到羅美智，促成這次相會，蔡金蓮說，台灣距離智利一萬八千公里，是地球的相對端，但兩人思鄉愛國的心情是一樣的，緣分才會互相吸引。



▲移民智利的何季芬，帶回一袋智利香料與水果乾送給大城鄉萬安宮廟婆（智利籍）羅美智，用西班牙話暢談智利的點點滴滴，感動還是感動。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.13）

多謝啦！羅美智用流利的台語跟眾人答謝，她表示，牛至又名滇香薷，是南美常見的香料，上次回智利也想帶回台，可是行李已塞滿只能放棄，沒想到竟然有人從智利帶來送她，感到又驚又喜，想馬上烤一隻雞來回味，也對於台灣人相繼獻暖的熱情，感到不可思議。



▲移民智利的何季芬，帶回一袋智利香料與水果乾送給大城鄉萬安宮廟婆（智利籍）羅美智，用西班牙話暢談智利的點點滴滴，感動還是感動。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.13）