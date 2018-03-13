美股盤前─市場靜待2月CPI出爐 指數期貨走揚

台北時間週二晚間 8 點 44 分，Investing.com 數據顯示，道瓊期指上漲 0.13%，標普 500 期指上漲 0.25%，那斯達克期指上漲 0.23%。

根據 Investing.com 報導，美東時間週二上午 6 點 42 分，道瓊期指上漲 0.27%，標普 500 期指上漲 0.23%，那斯達克期指上漲 0.13%。

美國 2 月非農就業人口增加 31.3 萬，但平均時薪月增 0.1%、年增 2.6%，有放緩現象，呈現不冷不熱的「金髮女孩經濟」(Goldilock)；外界認為，此一數據將舒緩通膨上升的憂慮，讓聯準會 (Fed) 得以緩慢升息。

市場預估，2 月 CPI 年增率可望由 1 月的 2.1%，增至 2.2%，核心 CPI 將持平於 1.8%。

受惠於週一華爾街科技股漲勢，週二 MSCI 亞太 (不含日本) 指數小漲 0.2%。

歐洲股市方面，德國 DAX 指數上漲 0.19%，而法國 CAC 40 指數上漲 0.40%，英國 FTSE 指數下跌 0.01%，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.41％。

大宗商品方面，黃金期貨下跌 0.16%，至每盎司 1,318.70 美元；原油期貨價格上漲 0.28%，至每桶 61.53 美元。

美元兌一籃子 6 種主要貨幣的美元指數，上漲 0.14%，至 90.02。