大巨蛋屋頂幾近完成　柯文哲澄清未復工

媒體問到，這是否意味大巨蛋將進入實質審查？是否有時間表？柯文哲指出，市府當然不可能刁難，但是也不可能放水，所以就平常心，按照公平正義、實事求是，遠雄要蓋可以，但總是要安全，到時候過程應該也是公開透明審查，把這個事件做一個Ending（結束），「我們沒有刁難、也沒有放水，就公開透明把這個程序審完。」

外傳大巨蛋工程之蛋形屋頂已近全數完成封版工程，是因為北市府已同意復工？對此，台北市長柯文哲13日表示，這是法院判決，涉及工地安全的還是要繼續弄，屋頂是怕颱風來掉下來，或是說吹走，所以涉及安全的還是要蓋，但是沒有涉及安全的部分就要等審查通過才可以蓋，大概4月3號會進行審查。

媒體追問，假如審查順利，是否明年就可以使用？柯文哲說，如果審查順利當然就會快一點，很多東西在他覺得是「有賺就可以了」，不需要一定要斤斤計較面積要多少，其實如果照當年規畫，土地上只蓋3棟建築物，早就完工了，何必塞得這麼密，塞得很密集以後，整個消防就變得很麻煩。

至於有傳聞大巨蛋沒辦法開演唱會？柯文哲表示，老實講，後來發現有很多法令的問題，等於國家過去的法令都不清楚，比方說有環評的人數，有防火避難的人數，那他就要問說到底營業人數可以是多少？柯文哲強調，應該趁這個機會，把整個台灣過去在大型建築物法令上模糊的地方，一次澄清也是好事。

北市府也發新聞稿強調說，「大巨蛋目前仍勒令停工，並未復工；現施作為依據高等行政法院同意之防災維護工項。」